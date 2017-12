Miniszteri elismerést kaptak a félegyházi színjátszók

Miniszteri elismerésben részesültek a Nyugdíjas akták szereplői.

A napokban rendezték meg az Iránytű Bűnmegelőzési Konferenciát a Belügyminisztérium márványtermében, az esemény keretében jutalmazták a legjobb bűnmegelőzési tevékenységet végző szakembereket, illetve csoportokat.

Idén a Nyugdíjas akták szereplői is miniszteri elismerésben részesültek. Az amatőr színjátszókból álló félegyházi csapat a konferencián is fellépett. Bemutatták a Nyugdíjas akták című darab utolsó jelenetét, amely ezúttal is hatalmas sikert aratott. Az Országos Bűnmegelőzési Tanács azt szeretné, ha a csapat országjáró turnéra indulna, hogy minél több nyugdíjas figyelmét felhívhassák a rájuk leselkedő veszélyekre.

A színdarab ugyanis három olyan bűncselekménytípust dolgoz fel humoros formában, melyek a leginkább fenyegetik a nyugdíjasokat. A darab ötletgazdája és rendezője, dr. Horváth-Rekedt Gréta címzetes rendőr főhadnagy is miniszteri kitüntetést kapott bűnmegelőzési munkája elismeréseként.