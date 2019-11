Milánóban hímeznek a kalocsai asszonyok

Bécs után Milánóban, majd Berlinben mutatják be a népművészetet a kalocsai kézi hímző asszonyok.

Ebben a hónapban a bécsi magyar nagykövetségen képviselték Kalocsát és az országot, a napokban Milánóba utaznak, mintegy másfél hétre, majd újra Berlinbe látogatnak, Európa egyik legnagyobb mezőgazdasági vásárára. A csapat azért népszerű az ilyen események szervezőinek körében, mert mindig nagyon látványos helyszínt rendez be. Hab a tortán, hogy a népviseletet és a kézműves tevékenységeket szintén nagyon kedvelik a látogatók.

– Legutóbb a bécsi nagykövetség meghívásának tettünk eleget. A Hagyományőrzők Házának kézművesei, Bolvári Andrásné, a népművészet mestere, illetve két másik kézműves, Lászlóné Vén Anna gépi hímző és Szarvas Lászlóné kézi hímző mutatták be a népművészetünket – mondta dr. Kovács Istvánné Sztakó Éva, a Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület vezetője. – A meghívás a Magyar Nemzeti Értékek 30 Éve című rendezvényre szólt, itt több hungarikum és magyar termék is megjelent – számolt be, megjegyezve, hogy a hagyományőrzők nem először képviselik az országot és a várost Bécsben. Szerinte azért járhatnak vissza ide is, mert „mindig maximálisan igyekeznek eleget tenni” a szervezők kéréseinek, sőt, a legszebb viseleteiket és munkáikat szokták vinni.

Az egyesület néhány tagja a napokban egy olaszországi expóra is elutazik, tudtuk meg. A meghívást annak köszönhetik, hogy részt vettek az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron, amit a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban rendeztek szeptember végén. Itt figyelt fel rájuk a 24. Milánói Nemzetközi Kézműves Vásár egyik szervezője, aki nagyon elismerően nyilatkozott a népviseletükről és az élőben bemutatott népi képzőművészetről. Rögtön meg is hívta őket a november 30-tól de­cember 8-ig tartó rendezvényre, amelynek teljes időtartama alatt szerepelni fognak. Ez kimondottan vásár, tehát népi termékskálával kell megjelenni. A saját maguk által berendezett standon hímzést és pingálást mutatnak majd be, ami azért lesz „embert próbáló feladat”, mert a rendezvény délelőtt tíztől este fél 11-ig nyitva tart, tíz teljes napon át, és ők vállalták, hogy végig ott lesznek – mutatott rá az egyesületvezető.

Európa legnagyobb kézmű­ves­vására az AF – L’Artigiano in Fiera, amelyet minden év december első hetében, Milánóban rendeznek. A vásáron csak a hiteles, eredeti és kiváló minőségű termékeket előállító és/vagy képviselő vállalkozások vehetnek részt. Olyan egyedülálló rendezvény a világon, ahol 110 ország kultúrája, hagyománya, ízvilága, kézműves­termékei találkoznak, egy különleges hangulatot teremtve, mind a kiállítók, mind pedig a látogatók számára.

Visszatérnek Berlinbe is

A csapat egyébként visszatér Berlinbe is, ahol a Messe vásárcsarnokban rendszeresen megrendezésre kerülő Zöld Hét vendégei lesznek (2020. január 17–26.). Ez a hatodik alkalom, hogy részt vesznek, és harmadszor saját szervezésben, ami annyit jelent, hogy ők maguk tölthetik fel tartalommal azt a helyszínt, ahol a bemutatókat tartják. Parasztszobát rendeznek majd be kemen­cével, népi bútorokkal, bölcsővel, varrógéppel, és várhatóan tojásfestést, -pingálást, kézi hímzést mutatnak be, foglalta össze Kovácsné.