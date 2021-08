Mesés 2000 forintos emlékérme, amivel nem érdemes fizetni

2000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki “Az égig érő fa” megnevezéssel a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar népmesék rajzfilmsorozatot bemutató hét részes érmesorozat első darabját csütörtökön mutatták be a Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon.

A Hírös Agórában mutatták be a színesfém emlékérmét, melynek előlapját a rajzfilmsorozat főcíméből jól ismert, körbe futó, stilizált népművészeti virágmotívum és egy megpihenő galamb díszíti. Különlegessége, hogy az emlékérmék kötelező elemei, a „Magyarország” és a „2000 forint” felirat is kézírásos betűkkel szerepelnek rajta, így is utalva a sorozatra.

Hátlapján Az égig érő fa népmese meghatározó motívuma, a király kertjében nőtt óriási fa és a táltos lovon ülő főhős, a kanászból lett királyfi. Az érmét Imrei Boglárka fémműves formatervező iparművész tervezte, aki megtisztelőnek nevezte, hogy pályázat után ő kapta a felkérést.

– Mindannyiunk lelkét megérintő, gyermeki énjét előhozó volt a téma

– mondta a művész, akiről kiderült, mindig is nagy rajongója volt a Kecskeméti Rajzfilmstúdiónak és az ott készült rajzfilmeknek – végül ötvös lett, de bízott benne, hogy egyszer valamilyen módon kapcsolatba kerülhet majd a mesékkel.

Hergár Eszter, a Magyar Nemzeti Bank társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója kiemelte: a hét részes színesfém emlékérme-sorozattal az a cél, hogy a magyar népmesék értékeit bemutassák és megidézzék a híres rajzfilmek képi világát.

Az apropót a Kecskeméti Rajzfilmstúdió alapításának ötvenedik évfordulója szolgáltatja, valamint az is, hogy tavaly október 15-én a hungarikumok gyűjteményébe, azon belül is kulturális örökségeink közé került a teljes meseszéria. Mégpedig a következő indoklással: „A magyar népmesékben rejlő különleges képi, zenei világ és narratíva teszi egyedi értékké a rajzfilmsorozatot. A népmesék kedvessége, humora, ravaszsága, pajkossága hűen ábrázolja nemzetünk lelkét, érzéseit, valódi karakterét. Mindezek mellett, a határainkon innen és túl is széles elismertségnek örvendő Magyar Népmesék rajzfilmsorozat epizódjaiban olyan örök igazságok, alapértékek fogalmazódnak meg, amelyek méltóvá teszik arra, hogy része legyen a Hungarikumok Gyűjteményének.”

Hergár Eszter hozzátette: a most kibocsátott érme természetesen törvényes fizetőeszköz, de a mindennapi fizetést nem javasolják vele (és aki megvásárolja, nyilván nagy becsben is fogja tartani).

Az emlékérme 75 százalék réz, 21 százalék cink és 4 százalék nikkel ötvözetéből készül, súlya 16 gramm, átmérője 34 milliméter. Korlátozott példányszámban jelenik meg, 15 ezer veretet készítenek belőle.

– Remélem, hogy az érmével minden korosztály számára sikerül felidézni a népmesék varázslatos világát, és sikerül méltón tisztelegnünk az alkotók előtt, sikerül fejet hajtanunk az idén elhunyt Jankovics Marcell Kossuth-és Balázs Béla díjas filmrendező és idősebb Matolcsy György, a Pannónia Filmstúdió és a Kecskemétfilm Kft. egyik alapítója előtt – mondta az MNB igazgatója.

Mikulás Ferenc, a Kecskeméti Rajzfilmstúdió vezetője felidézte, 1977 kezdték el a Magyar népmesék sorozatot és 2011-ben fejezték be, többek között a Magyar Nemzeti Bank anyagi támogatásával. Majd amikor célul tűzték ki, hogy a világhálón növeljék a sorozat nézettségét, az angol szinkron elkészítéséhez is segítséget nyújtott a jegybank, ezt és általában a közös gondolkodást ezúton is megköszönte a KAFF igazgatója.