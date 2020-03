Meseregényt írt az óvónőnek készülő egyetemi hallgató

A tündérek és a koboldok vilá­gába kalauzolja el a gyerekeket Czakó Alexandra most megjelent könyve. A 22 éves egyetemi hallgató Kalandok Bazsaréten című meseregényét a pedagógusok és a szülők is szívesen forgatják.

A meseregény két részre osztható, az első felében rövid, önálló történetek olvashatók, míg a második felében egy hosszabb cselekmény bontakozik ki az olvasók előtt. A mesék abban azonban megegyeznek, hogy a tündérek és koboldok világát idézik meg.

– Mindig is szerettem a meséket, kiskoromban sokat meséltek nekem. Kedvenceim azok voltak, melyekben én, azaz a kis Szandika volt a főszereplő. Sok kisgyermek szereti az ehhez hasonló meséket, hiszen ezekben bármi megtörténhet velük, igazi hősök lehetnek. Talán ahhoz az utolsó generációhoz tartozom, amelyik még ismerte a VHS videókazettákat, ezeket is nagyon szerettem. A mesefilm fogalma is egészen más volt még, mint manapság. Kisiskoláskoromban már magam írtam történeteket, főként meséket, prózákat. Persze, csak magamnak – árulta el Czakó Alexandra, aki idén nyáron diplomázik a kecskeméti Neumann János Egyetem Tanítóképző Karán, óvónői szakon.

– Könyvem történeteiben tündérek és koboldok szerepelnek. E varázslények mesebeli és emberi tulajdonságokkal is bírnak, úgy viselkednek és olyan problémáik vannak, mint bármelyik gyermeknek. Természetesen vannak közöttük bölcsebbek és okosabbak is, akik segítenek a problémák megoldásában – részletezte a diáklány.

– A könyv megírásában és kiadásában nagy segítségemre volt a Pedagógusképző Kar docense, dr. Galuska László. A kötet ajánlóját is ő írta – jegyezte meg Alexandra, aki tanulmányai mellett már pedagógiai asszisztensként dolgozik az egyetem gyakorlóóvodájában.

– A csoportunkba járó gyermekek, főleg ötéves kortól, nagyon érdeklődnek a könyv iránt. Délutáni alvás előtt mindig elolvasunk egy fejezetet, délután pedig kíváncsian nézegetik meg hozzá a képeket, és ami nagyon nagy büszkeséggel tölt el, emlékeznek a történetre, az illusztrációk alapján felismerik a szereplőket – tette hozzá. Alexandra már újabb könyvön dolgozik, egy sorozatban gondolkodik.

– Ebben a sorozatban nem a varázslények világa, hanem valódi világunk kerülne középpontba. A történetek olyan problémákat járnának körül, melyek nekünk, felnőtteknek kis dolgok, a gyermekeknek azonban hatalmas gondot jelenthetnek – részletezte.

A diploma után, szep­tembertől óvónőként dolgozik majd Alexandra, ezzel teljesül a vágya, hiszen régóta tudja, hogy a kicsikkel szeretne foglalkozni. Emellett másik álma, hogy másodállásban írjon, elsősorban gyerekeknek. Egy ideje azon is gondolkodik, hogy másoddiplomaként gyógypedagógiát is tanulna.