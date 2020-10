Megújult a félegyházi művelődési ház színpadtechnikája

Ünnepélyes keretek között adták át pénteken kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ megújult színpadát.

A megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán elnyert csaknem 19 millió forintból olyan hang-, fény- és videotechnikai berendezések kerültek beszerzésre és beszerelésre, melyeknek köszönhetően a kulturális, kikapcsolódási, szórakozási igényeket egyre szélesebb körben tudja kielégíteni az intézmény.

– A sikeres pályázatnak köszönhetően a mai kor technikai igényeinek is megfelelő színpad áll a fellépő együttesek, színészek, előadóművészek, iskolai színjátszó csoportok szolgálatába. A művelődési központ a jövőben olyan minőségi programokat is el tud hozni a város lakosságának, melyek eddig az elavult technikával nem voltak kivitelezhetőek – mondta el hírportálunk érdeklődésére Kovács-Csonka Szilvia, a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója.

A színpad rekonstrukciója szeptemberre készült el, így az új évadot egy teljesen megújult színpadtechnikával rendelkező színházteremben kezdhette el az intézmény.

– A jelenlegi nehéz időkben is meg kell találni azokat az apró momentumokat, a szokásokat, tradíciókat, melyek eddig is meghatározták mindennapjainkat. Fel kell kutatni azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyekkel Kiskunfélegyházát tovább lehet virágoztatni. A munka nem áll meg, tervben van az intézmény homlokzatának felújítása is. A művelődési központ a város szimbolikus épülete, amelynek karbantartásához forrásokat kell találni- fogalmazott köszöntőjében Csányi József polgármester.

A színpad átadási ceremóniáját a Félegyházi Táncszínház „Sorsunk” című előadásának bemutatója színesítette. A táncjáték nem csupán egy mozgásból és zenéből megkoreografált színpadi mű, hanem üzenet a világ minden magyarjához. A táncosok látványos módon mesélték el a nemzetünk történelmében felbukkanó sorsdöntő fordulatokat, a történelem viharában ránk szabott megpróbáltatásokat.

– Összefogással, összetartozással sok baj és probléma áthidalható. A táncjáték legfontosabb üzenete, hogy erős nemzeti öntudattal, magyarként, megálljuk a helyünket a mai társadalomban – foglalta össze Kovács-Csonka Szilvia.