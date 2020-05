Megörökítik az utókor számára a világjárványt a halasiak is

A világon és az országban is több múzeum kezdte meg dokumentálni a lakosság bevonásával a koronavírus-járvány időszakát, hogy tárgyi, írásos és virtuális tartalmak segítségével hiteles források őrizzék meg és mutassák be a jelenlegi, egészségügyi és történelmi szempontból is meghatározó helyzetet a jövő generációinak.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! A különböző múzeumokban nagy valószínűséggel megtekinthetők lesznek majd a közterek és a közlekedés megváltozott arculatát dokumentáló fotók, házi készítésű és professzionális védőfelszerelések, gyógyszerészeti eszközök, betegek és hozzátartozóik történetei, személyes beszámolók, például az otthoni munkavégzésről, a digitális távoktatásról, az online ballagásokról és ünneplésekről, vagy a tesztelésről. A halasi Thorma János Múzeum is gyűjtésbe kezdett, hogy megörökíthető, felidézhető és bemutatható legyen ez a példa nélküli időszak az utókornak. A hazánkban március 11-től érvényben lévő veszélyhelyzethez kapcsolódó dokumentumokat, fényképeket, személyes történeteket, valamint a karanténvilág sajátosságait, különleges életképeit, rövid videófelvételeit várják a Kiskunhalason, a Kiskunhalasi járásban és annak vonzáskörzetében élőktől. A kiskunhalasi múzeum munkatársai a lakosság történeteit, fényképeit, rövid filmfelvételeiket, hanganyagait, művészeti alkotásait és minden egyéb dokumentumot a [email protected]­gmail.com e-mail-címre várják. A beküldött anyagokból a gyűjtés időszakában folyamatosan válogatást mutatnak be a múzeum Facebook-oldalán.