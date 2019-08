Megnyílt a Negyedik Kecskeméti Fotószalon

Huszonnégy kecskeméti kötődésű fotográfus művei tekinthetők meg a Negyedik Kecskeméti Fotószalon tárlatán csütörtöktől a Magyar Fotográfiai Múzeumban.

A korban, gondolkodásban és stílusban is eltérő alkotók műveit egy térbe helyező kiállítás megnyitóján Király László György, a múzeumot fenntartó Magyar Fotográfiai Alapítvány kuratóriumi elnöke és a tárlat egyik kurátora (Ujvári Sándor mellett) köszöntötte az alkotókat és a nagy számú érdeklődőt. Elmondta, hogy a Fotószalon kilenc éves múltra tekint vissza, akkor a fotográfia világa egészen más volt, mint ma és beszélt a jelenben tapasztalható, fotóművészetet érintő tendenciákról, ami a Fotószalon szervezését is befolyásolta.

– Az interneten a fotó megjelentetése sokkal kevésbé volt lehetséges, mert sokkal szűkebb közeg publikálta fotóit a világhálón. Kilenc évvel ezelőtt sokkal nagyobb jelentősége volt annak, hogy egy fotográfia a falra kerüljön. Mára eljutottunk oda, hogy nem vívjuk a konkurenciaharcot az internettel, ezzel a Szalon szervezése során is folyamatosan szembesültünk. Ma, amikor több mindent meg lehet mutatni az interneten, sokkal kisebb az érdeklődés az alkotók részéről a falra kerülés iránt – ismertette Király László György a Fotószalon kezdete óta eltelt időben érvényesülő egyik fontos folyamatot. Emellett egy másik tendencia is kirajzolódik.

– Kilenc évvel ezelőtt ugyan létezett a digitális fényképezés és már telefonnal is lehetett fényképezni, de sokkal kevesebb volt a fotográfiát önkifejezési módnak választók száma. Mostanra sokkal nagyobb lett ez a szám és sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy az első lépés után már egy ilyen szalonon is érdemben részt tudnak venni. Egyik oldalról harcolnunk kellett azért, hogy bizonyos alkotóktól képeket szerezzünk, a másik oldalon kicsit harcolnunk kellett azzal, hogy kiválaszthassuk azt a minőséget, amivel az előző három szalon vonulatát követni tudjuk – fejtette ki Király László György. Elmondta, hogy a jövőben át kell gondolniuk, hogy kell-e folytatni, vagy ilyen módon folytassák a Kecskemét Fotószalon sorozatát, vagy másképpen kell megjelenniük. Talán tettek egy lépést az elmozdulás felé, mert néhány alkotó sokkal kiemeltebb módon van jelen a térben, mint mások.

– Van néhány alkotó, akikre szerettünk volna jobban fókuszálni és jobban megmutatni alkotásaikat. Lehet, hogy ez az irány, ami felé mozdulni kell és inkább több egyéni kiállítást kell szerveznünk – latolgatta a jövőt a kurátor és hozzátette, hogy minden évben lesz egy olyan kiállítás, mely kecskeméti vagy Kecskeméthez kötődő fotográfus munkáiból nyílik.

A köszöntő után Libor Zoltán költő nyitotta meg a tárlatot. Beszédében Rejtő Jenőt idézve elmondta, hogy a kor nyelve a fotó. A 21. század a vizuális kultúráé, a tömörített képi üzenetek könnyű befogadhatósága miatt. Ehhez hozzájárult a fotográfia demokratizálódása.

– A mobiltelefon új lehetőségek tárházát nyújtja mindenkinek. Ugyanakkor ugyanez a technológiai demokratizálódás mutat rá arra, hogy a fotózás, de különösen is a fotóművészet nem a technikán múlik, hanem a szemen, az agyon és a lelken – mondta Libor Zoltán és hozzátette, hogy a fotó egy nyelv, amint az írás is az, a fotográfia kép-írás. – Az olyan fotókat szeretem, melyek történeteket mondanak el. Az ilyen fotó az idő gombostűjére szúrt lepke. Ezek a lepkék már nem repülnek, de ha az ember rájuk néz, fel tudja idézni a röptüket. Ha pedig közelebb hajol hozzájuk, a szárnyukra különböző történeteket talál felírva. Az emlékek, az álmok, az élmények, a vágyak aranytintájával vannak ezek a történetek írva – mondta Libor Zoltán és hozzátette, hogy a fotózás több mint puszta történet: metafizika is. Jelen korunkban a káosz metafizikája az úr, a fotózás kísérlet arra, hogy bemutassa a látszólagos káosz mögötti rendet. – A fotózás az örök szemlélődés művészete, amely a szellem mozdulatlan szépségét, a teremtő rendet tudja megörökíteni, hiszen a fotó megörökített, kifeszített pillanat – mondta a költő.

A kiállítás szeptember 15-ig keddtől szombatig 12 és 17 óra között látogatható.