Megkezdődtek az idei Solti Tavaszi Napok programjai

Festmény- és tűzzománc-kiállítással nyílt meg pénteken a város nagy múltú tavaszi fesztiválja a művelődési házban. A Solti Tavaszi Napok március 21-ig kínál változatos programokat az érdeklődőknek, több különböző helyszínen.

Az ünnepélyes megnyitóeseményen köszöntőt mondott Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, hogy a tavaszi fesztivál az idei évben a soltiak életét több mint egy héten át tartó programokkal színesíti, amelyekből bőven lehet válogatni. Elismerésre méltó, hogy a meghívott előadók mellett a helyi egyesületek, többnyire amatőr művészeti csoportok, alkotók is be tudják mutatni a rendezvény ideje alatt azt, amivel foglalkoznak, s ezzel nemcsak maguknak szereznek örömet, hanem a nézőknek is – mondta.

Németh István, a város polgármestere megnyitójában kitért arra, hogy huszonkilenc évvel ezelőtt jól döntöttek az elődök, amikor létrehozták a programsorozatot, amely azóta a város egyik jelentős kulturális rendezvényévé emelkedett, egyre bővülő, gazdagodó programkínálatával. Ezt követően, a kiállító két fiatal alkotóművésszel, Farkas-Huszka Rózsával és Langné Baranyi Edinával Farkas Beáta, a Vécsey Károly Művelődési Ház igazgatója beszélgetett életútjukról, munkásságukról, a tavaszi fesztivál ideje alatt látható kiállítási anyagról. Az ünnepélyes eseményen fellépett egy tavaszi dalösszeállítással a Solti Női Kórus, verset mondott Lóki Laura és Lang Balázs.

A kiállítás március 15-ig tekinthető meg a művelődési házban, nyitvatartási időben.