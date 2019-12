Megjelent a hatodik Kalocsai szó és kép antológiakötet

A Kalocsai szó és kép antológia hatodik kötetét a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár kamaratermében mutatták be a napokban. A könyvbemutatón a kötet prózai műveiből felolvastak egy-egy részletet, míg a képzőművészeti alkotásokról készült fotókat látványos prezentációba rendezték.

A könyvsorozat minden évben a Kalocsai régióban élő és alkotó művészek legfrissebb munkáit foglalja össze, teljesen szerzői, nonprofit kiadványban.

– Egyre többen bátrak, akik megpróbálják, ezért az első kötet után megugrott a szerzők száma és mostanra rend szerint nagyjából ötven-hatvanan vannak. Talán három-négy szerzővel nem tudtunk megegyezni, hogy belekerüljenek a kötetbe, a többiek hozták a jó, kalocsai szintet – foglalta össze Németh Sándor nyugalmazott tanár, költő, a könyv egyik szerkesztője.

– A meghirdetés után lassan, aztán, a határidő felé közeledve egyre gyorsabban jöttek be a művek. Voltak olyan napok, amikor aludni is alig tudtunk, annyi volt a feladat, máskor meg kényelmesebb volt, amikor a maguk útján mentek a dolgok, a tördelőszerkesztés vagy a nyomdai előkészítés során – osztott meg néhány tapasztalatot.

A sorozatot a kezdetek óta gondozó szerkesztő elárulta: néha tényleg „birkózni kellett” egyes művek benntartásáért vagy kihagyásáért, hiszen a bizottság sem mindig érthet egyet. Igazi szerkesztői megbeszélésnek egyébként pont azt tartja, amikor valamin „marják egymást” a tagok, mert akkor végül mindenki véleménye érvényesül valamelyest. Néhány alapfeltételben persze megegyeztek, hogy egy-egy beadott pályamunka milyen színvonalat kell megüssön, de ezen felül még számtalan szempontot kellett figyelembe venniük a hónapokon át legalább heti rendszerességgel összehívott értekezleteken. Szubjektív érzések is megjelentek Németh Sándor szerint, mivel óhatatlan, hogy a bizottság tagjait jobban megfogja egy-egy írás vagy képzőművészeti alkotás.

– A művek mindig olyanok, hogy ahhoz kell a befogadó érzés. Volt, hogy nem egyformán ítéltük meg, akár a képzőművészeti, akár a szöveges műveket. Ami a megnyitót illeti: bennem ilyenkor szokott beérni, hogy mit tud egy adott mű, amikor egy-egy részletet felolvasnak belőle – utalt a megnyitóünnepségre. – Persze mindegyik írásból a lehető legjellemzőbb részletet igyekeztük kiválasztani, és ezek alapján még jobb véleménnyel vagyok róluk, mint az első körben, amikor olvastam őket – hangsúlyozta mosolyogva.

Németh Sándor örömmel osztotta meg, hogy most is akadtak húsz év alatti íróik, ahogy kifejezetten idősek is: a kötetben szereplők közül a legfiatalabb 18, a legidősebb 85 éves.

A képzőművészeti alkotások szakmai elbírálásáért felelő Kiss István művésztanár szintén lelkesen fogadta a fia­talokat, az ő elmondása szerint a harmincból hét-nyolc teljesen új festő vagy szobrász szerepel az idei könyvben. – Főleg festmények és grafikák érkeztek, csak néhány szobor van – summázta a művésztanár.

A Kalocsai szó és kép teljesen önköltséges, nonprofit kötet, lényegében csakis az értékmegőrzés a célja. A pályázat nevezési díjaival az alkotók adják össze a megjelenéshez szükséges összeget, míg a nyomdai költséget az első előrendelések alapján szokták kiszámolni: magyarán annyi példányt rendelnek meg, amennyi a karácsony előtti hetekben gazdára is talál, ez idén 270 darab. A további igényeket az új évben szokták kielégíteni, újabb adag előrendelést vesznek fel, és úgy kérik az aktuális antológiakötet után­nyomását.