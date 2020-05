Mégis lesznek díjak az Együtt a Művészetért Díjátadó gálán

A támogatóknak köszönhetően értékes jutalmakat kapnak az Együtt a Művészetért Díjátadó gála díjazottjai – idén az online térben.

Az online szavazás eredménye alapján, az előző évekhez hasonlóan a támogatók segítségével, most is mind a tizenegy meghirdetett kategóriában kiosztják az emlékplakettet és az egyéni díjazottak esetében a pénzdíj sem marad el. Az emlékplakettet Vámos Zoltán (Vaamoos) kecskeméti alkotóművész készíti. A Legjobb előadás és a Legjobb kisszínházi előadás kategóriában Harsányi Zsuzsanna festőművész felajánlásával, egy-egy festményt is átadnak a színház kedvenceinek.

Idén egy rendhagyó Online Gála keretében adja át a Kecskeméti Nemzeti Színház a 2019/2020-as évad legjobbjainak az elismeréseket. A kecskeméti Oscar-gálaként emlegetett évadzáró esemény nem maradhat el, ezúttal online formában történik meg az évad ünnepélyes lezárása. Az élőben közvetített gála, ahol az évad emlékezetes pillanataiból láthatnak majd részleteket a nézők, június 2-án, este 7-kor lesz elérhető a színház Facebook oldalán, Youtube csatornáján és a www.kecskemetinemzeti.hu oldalon.

Szavazni a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2019/2020-as évadának nagyszínházi, kamara- és stúdiószínházi bemutatóira, az azokban közreműködő művészekre, jelmez-és díszlettervezőkre lehet. Egy űrlapon egy személyt maximum két kategóriában lehet jelölni, valamint legalább öt kategóriában kell jelöltet megnevezni.

Szavazni 2020. május 28. éjfélig lehet a weboldalon.

A megszokott kategóriák mellett, a színház saját díjait is átadják az est folyamán, így a Latabár-díj és a Csizmadia-díj idei nyertesei is kiderülnek az online térben.