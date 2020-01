Megalakulásuk tizenöt éves évfordulóját ünnepelték

Megalakulásának tizenöt éves évfordulóját ünnepli a Solti Ifjúsági Fúvószenekar. Erre az alkalomra egy látványos kiállítással is készültek.

A zenekar megalakulásának története 2002-re nyúlik vissza. Németh József, aki az ezredfordulón Solt polgármestere volt, így idézte fel a kezdeteket: – Solton, a régmúltban is nagy hagyománya volt a fúvószenének, példaként említem az 1930-as évek levente zenekarát, majd az önkéntes tűzoltó egyesület több évtizeden keresztül nagy sikerrel működő zenekarát, amely utánpótlás hiányában akkortájt megszűnőben volt.

Éppen ezért a képviselő-testület célként határozta meg, hogy létrehozzon egy olyan zenei oktatást, amely alapot nyújt arra, hogy kialakuljon egy helyi fúvószenekar, ezen túl a fiataloknak hasznos elfoglaltságot is biztosít. Ezért csatlakoztunk 2002-ben a hartai zeneiskolához. Ez annyira kedvező fogadtatásra talált a szülők és gyermekek körében, hogy meglepően nagy létszámmal elindult a zenei oktatás Solton – emlékezett vissza a régi polgármester, Németh József.

Ennek eredményeképpen 2004. januárban megalakult az akkor húsz főt számláló fúvószenekar Szklenka István rézfúvós tanár vezetésével, amelyet szeptembertől már Fuchs Attila irányított. 2006-ban a solti művészeti oktatás önállóvá vált és azóta is a Solti Vécsey Károly Általános Iskola intézményegységeként működik Fuchs Attila vezetésével.

A zenekari tagok nemcsak a tanév alatt próbáltak, hanem a szünetekben is szívesen összejöttek zenélni. Ennek az lett az eredménye, hogy egyre több fellépést tudtak elvállalni. 2005-ben már egy önálló újévi koncertet is adtak a művelődési házban, amelyet azóta minden évben megrendeznek. De ugyanígy visszatérő események lettek a nyári esték hangulatos szabadtéri zenei koncertjei. Az idők folyamán a zenekar egyre több helyi és környékbeli szereplést vállalt.

Kiváló közösség alakult ki, amelyet a Balaton-parti nyári szakmai táborokban szerzett közös élmények még összetartóbbá kovácsoltak össze. 2007-ben a IV. Kiskőrösi Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Verseny hozta meg az első igazán szakmai sikert, amely rendezvény ötletgazdája, megvalósítója, szervezője, kivitelezője Fuchs Attila, a solti zenekar karnagya volt. A hazai szakemberekből álló zsűri dicsérő oklevéllel jutalmazta a versenyen bemutatott koncert- és menetprogramjukat.

A sok elismerés ösztönzőleg hatott a további munkavégzésre. Első külföldi útjukon öt napot töltöttek a franciaországi Montrejeau-ben, majd bejárták Európa számos országát. Ausztria, Németország, Franciaország, Spanyolország, Szlovénia, Bulgária, Erdély városaiban mutathatták be a helyi fesztiválokon show- és koncertprogramjaikat. A zenekar vezetője, Fuchs Attila kollégáival együtt folyamatosan törekszik az utánpótlás-nevelésre. Az ifjúsági zenekarban a jelenlegi zeneiskolások mellett végzett volt növendékek is muzsikálnak, akik ugyan már kinőttek az iskolapadból, de munkájuk, vagy felsőoktatási tanulmányaik mellett továbbra is tagjai a zenekarnak. Az utánpótlás-zenekar, amelyben kilenc év az átlagéletkor, évente kétszer is bemutatja tudását a közönség előtt. Ez az együttes, mint egy előképző szolgál az ifjúsági zenekarba való kerüléshez. Vezetőjük Nagy Máté harsonatanár, aki az ifjúsági zenekar másik karnagyaként is tevékenykedik.

Fuchs Attila, a zenekar vezetője így összegezte a solti zeneoktatás elmúlt éveit:

– Számomra mindig nagyon fontos volt a zene szeretetére nevelés. Nagy kihívás volt a nulláról felépíteni az intézményt, amely a zenekar hátterét adja. Programunk gyermekközpontú és olyan célokat fogalmaz meg, melyek eléréséhez reális esélyt adnak tanulóink legtöbbjének. Munkánkat az intézményt használók igényeihez igazítjuk, felvállalva a folyamatos változást, megújulást. Az évek alatt több tanulónk szép sikereket ért el különböző versenyeken, sőt többen hivatásos pályára léptek. Úgy látom, hogy a városvezetés, a szülők, pedagógusok és a gyerekek összefogása meghozta az eredményt és bízom benne, hogy az eddigi közös munkánk eredményeképpen a Solti Ifjúsági Fúvószenekar még sokáig fog működni és hasznos délutáni és szabadidős elfoglaltságot fog adni a gyerekeknek és szép zenei élményt az őket hallgató közönségnek – fogalmazta meg Fuchs Attila karnagy, a zenekar vezetője.

A Solti Ifjúsági Fúvószenekar egyik ausztriai kirándulásán Guinness rekord felállításában vett részt, a résztvevők közül egyetlen magyar zenekarként. A rekordban összesen 23 fúvós együttes 789 zenésze alkotott meg egy „zenélő csigát”, amely rekord a helyszínén megtörtént hitelesítést követően a 2018. évi Guinness Rekordok Könyvében került bejegyzésre.