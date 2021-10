Még mindig szeretnek könyvtárba járni a kecskemétiek

Ezrek voltak kíváncsiak a megyei könyvtár Országos Könyvtári Napok keretében szervezett programjaira. A legnépszerűbb napon közel százan iratkoztak be a könyvtárba.

Töretlen az embereknek a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és programjai iránti elköteleződése. Ezt bizonyította a közelmúltban megrendezett Országos Könyvtári Napok, amely ezreket vonzottak a könyvek világába Kecskeméten.

2021-ben ismét személyes találkozásokkal valósulhatott meg a könyvtárak legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozata, az Országos Könyvtári Napok – számolt be róla a megyei könyvtár. Bár továbbra is mindennapjaink részét képező járványhelyzet miatt sokan óvatosak, az idei rendezvénysorozat összlátogatói száma így is több százzal haladta meg a tavalyit. Megerősítette ezzel, hogy a szórakozás, az informálódás és a kikapcsolódás terén a lakosság továbbra is elkötelezett a Katona József Könyvtár irányába.

Az október 4-10. között lezajló Országos Könyvtári Napok ideje alatt több mint 4300-an látogattak el a megyei könyvtárba.

A napi forgalom mindvégig 560 könyvtárlátogató felett maradt, mely a szombati napon megközelítette az ezer főt is. A Könyves Vasárnapon a rendkívüli nyitva tartás, a Lóca Együttes műsora és a különböző könyvtári játékok közel 700 látogatót vonzottak, még az esős, hideg, szeles időjárás ellenére is. Csak ezen a napon, élve a Váró – visszaváró kedvezményeivel, 91-en iratkoztak be, 57 fő több mint 200 dokumentumot kölcsönzött ki, valamint száznál is több dokumentum került vissza az állományba.

A leglátogatottabb programok közé tartozott Könyvtári egészségpiac több mint 150 érdeklődővel. Szintén nagy sikert aratott a Kodály Iskola népzene táncszakának bemutatója és táncháza. Az előadások közül legtöbben Prof. Dr. Temesi Mária operaénekes műsorára voltak kíváncsiak Mozart Varázsfuvolájáról és a szabadkőművességről.

A Katona József Könyvtár munkatársai remélik, hogy az Országos Könyvtári Napok alatt tapasztalt megtisztelő figyelem, bizalom és érdeklődés továbbra is fennmarad irányukba, valamint, hogy a köztudatba mind inkább sikerül elültetni azt a gondolatot, hogy a könyvtár már régóta sokkal többet kínál a kölcsönözhető könyveknél.

Borítóképünk illusztráció.