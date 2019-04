Három bemutatóval is készül az amatőr színészekből álló Pótszék Társulat

Woody Allen-darabbal, lélek­simogató karácsonyi mesével és komoly történelmi-­életrajzi színművel bővíti repertoárját a kecskeméti Pótszék Társulat. A három produkcióra párhuzamosan készülnek az amatőr színjátszók, akiknek az elmúlt három évben sikerült kivívniuk a szakma megbecsülését. Legközelebbi bemutatójukat, a Central Park West című darab premierjét április 23-án tartják a kecskemé­ti Kelemen László Kamaraszínházban.

Triplájára emelte a tétet a kecskeméti Pótszék Társulat: megalakulásuk óta először egyszerre három bemutatóra készülnek az idei évadban a színjátszás amatőr szerelmesei, akik munka mellett, fáradtságot nem ismerve hódolnak napról napra leghőbb szenvedélyüknek. Mindeközben négy másik produkciójukat is repertoáron tartják, melyekkel az ország különböző városaiba hívják őket. Legközelebb egy Woody Allen-darabbal várják a kecskeméti közönséget. A Central Park West című előadás bemutatóját április 23-án tartják a Kelemen László Kamaraszínházban.

Az előadás különlegessége, hogy a cselekmény mellett maga a szerző is többféle módon megjelenik a színpadon. Egyrészt Kern András, Woody Allan hivatalos magyar hangján hallhatja majd a darab köszöntőjét a nagyérdemű. A szerző figurális jelenlétéről pedig a darab rendezője, Gulyás László gondoskodik, aki a pikírt humoráról híressé vált színész-rendezőt alakítja.

Nyitrai Brigitta, a Pótszék Társulat vezetője elmondta: a darabválasztás során legfőbb motivációjuk a kihívás volt. Woody Allen intellektuális humorának közelebb hozása az attól esetlegesen ódzkodó nézőkhöz.

– Woody Allen nagyon megosztó művész Magyarországon. Vagy nagyon szeretik, vagy ki nem állhatják. Kihívásnak tekintettük, hogy mit tudunk kihozni belőle. Kíváncsiak vagyunk, hogy fognak kijönni az előadásról azok, akik ódzkodnak tőle. Legfőbb célunk, hogy számukra is szerethetővé tegyük intellektuális humorát. Belső monológokat folytat, melyek viccesek, társadalom- és önkritikusak. Szeretnénk, ha eljutna a hazai közönség azon részéhez, akik ezt a fajta humort nem ismerik vagy éppen nem annyira kedvelik. Reményeink szerint rá tudnak kapcsolódni, ha picit más formában mutatjuk meg – fejtette ki.

A történet két amerikai házaspár titkolózásokkal, félreértésekkel és félrelépésekkel telített, zűrzavaros életéről mesél.

– Egy pszichiáternőnek és férjének, valamint a pár barátainak problémáit taglalja a történet. Woody Allen megmutatja a maga pikáns, fanyar stílusával, hogy milyen, mikor kifele élünk, boldogságot és harmóniát mutatunk, miközben borzalmasan takargatunk mindent – mondta a társulatvezető, aki ezúttal nem a színpadon, hanem háttérmunkásként vesz részt a produkcióban.

– Az előadás műszaki vezetője és zenei rendezője vagyok. Nem szerepelek a darabban, mert hatalmas energiákat igényel a háttérmunka. Nem fért volna mellé a szereplés is. Emellett szerettem volna a társulaton belül másnak is lehetőséget adni főszerepre, hogy megmutathassa magát – mondta, majd hozzátette: a darabot filmszerűen viszik színre.

– Sok technikai megoldást, hangot, fényeket, vetítést alkalmazunk. Amatőr csoportokra szerintem kevéssé jellemző, bátor ötletekkel éltünk. Nagyon precíz technikai összhangra törekedtünk. A zenét a blues és a jazz uralja majd. A díszleteket Gulyás László készítette – mondta, majd elárulta: harmadik oka, hogy nem vállalt szereplést e darabban, hogy párhuzamosan készül a jövő februárra tervezett produkciójukra, mely, elmondása alapján, különösen nagy falat a társulat életében.

– Kelecsényi László filmtörténész több könyvet is írt Karády Katalin életéről. A társulatunk számára megalkotott egy színdarabot KaráDY-VArázs címmel. Párhuzamosan erre a produkcióra is készülünk, és azt kell mondjam, ez lesz az eddigi legnehezebb vállalásunk. Második világháborús díszletes-jelmezes-zenés darab, mely Karády életét mutatja majd be egy korrajzzal. A címszerepet játszom majd. Nagyon nagy feladat, melynek már most folynak az előkészületei. Komoly történelmi és életrajzi színmű, melyben maximális korhűségre igyekszünk törekedni – fejtette ki.

A két bemutató között, de­cemberre egy harmadik premierrel is készül a társulat. Nyitrai Brigitta tollából, Hópihécske címmel egy balettel és klasszikus zenével átszőtt, karácsonyi mesejátékot visznek majd színre a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban. A darabot Mogyoró Zsanett rendezi. A történet helyszíne Szimperénia, melynek uralkodója Edward király. Az udvartartást tündérek, muzsikus törpék és egyéb varázslények alkotják. Az uralkodó unokáját elrabolja egy gonosz boszorkány. Az udvari bolond és a muzsikus törpék felkerekednek, hogy megmentsék a királykisasszonyt.

– Számtalan bájos és vicces kaland vár a szabadítókra, és persze minden jó, ha a vége jó. A produkcióban szintén technikusként és zenei rendezőként veszek majd részt. Többek között Mozart, Hacsaturján, Prokofjev, Muszorgszkij, Kodály, Bartók és Erkel dallamai csendülnek majd fel. Szándékaink szerint igazi szép, ünnepi, léleksimogató mese lesz – mondta Nyitrai Brigitta, aki hozzátette: nagy örömmel és büszkeséggel tölti el a társulat tagjait, hogy úgy érzik, az elmúlt három év során sikerült kivívniuk a szakma megbecsülését.

– Rengeteget járunk színházba, jegyzeteket készítünk az előadásokról. A kecskemé­ti színház szinte minden produkcióját megnézzük, és rendszeresen járunk fővárosi játszóhelyekre is tanulni, ötleteket gyűjteni. Nagyon jólesik és büszkeséggel tölt el minket, hogy a profi művészek értékelik a tevékenységünket, és egyre inkább igazi partnerként kezelnek minket. Úgy gondolom, ennél nagyobb hajtóerő nem kell egy amatőr csapatnak – fejtette ki.