Madarason tartották a legtöbb vetítést

Öt éve működik a Könyvtár­Mozi program országszerte. A fél évtized alatt a 735 filmet, összesen közel tízezer vetítés alkalmával, 159 ezren nézték meg. A települések közül Madarason volt a legtöbb vetítés, a legnézettebb film pedig a gyerekeknél a Cigányasszony és az ördög, a felnőtteknél a Hyppo­lit, a lakáj.

A KönyvtárMozi 2015 októberében indult útjára. Célja a magyar filmkultúra értékeinek közvetítése, mely mára az ország közel 600 kistelepülési könyvtárában jelen van. A programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei könyvtárak közreműködésével. Az újabb szakmai napnak tegnap Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár adott helyet. A résztvevőket Ramháb Mária könyvtárigazgató, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke köszöntötte, majd mérleget vont az elmúlt öt év tapasztalatai alapján.

Elmondta: a KönyvtárMozi programról először 2015 júniusában egy konferencián beszéltek, majd ősszel, október 5-én kezdődött el. Az első vetítés október 6-án történt meg Dunafalván. Az együttműködő partnerek szinte a kezdetektől állandóak. A technikai háttér kialakítását a Nemzeti Kulturális Alap biztosította, a tartalmi munkában közreműködik a Magyar Művészeti Akadémia, a vetítések a Nemzeti Audiovizuális Archívum által valósulnak meg.

A filmek jelentős részét a Kecskemétfilm Kft., a Nemzeti Audiovizuális Archívum, a Magyar Nemzeti Filmintézet adja. Több régi filmet digitalizált változatban láthatnak a nézők. Eddig 735 filmet mutattak be, ebből a legtöbbet, 285-öt a Kecskemétfilm biztosította.

Országszerte 586 kistelepülési könyvtár vesz részt a programban, és már három könyvtárbusz is működik Baranya, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A filmeket öt év alatt 158 ezer 602-en látták, ebből Bács-Kiskunban 30 ezer 358-an. Ez korosztályra lebontva: 20 ezer 901 gyermek, 7 ezer 435 felnőtt, 2 ezer 22 idős.A vetítések száma 9 ezer 890, ebből 1832 Bács-Kiskunban történt meg. A legek tekintetében is megyénk vezet: a legtöbb vetítés Madarason, majd Katymáron és Imrehegyen valósult meg.

Országszerte a legnépszerűbb mesefilmnek eddig a cigánymese-sorozatból a Cigány­asszony és az ördög bizonyult, ezt követi jelenleg a Magyar népmesék-sorozat. A felnőtteknek szóló filmeknél a legtöbben a Hyppolit, a lakáj című filmet látták, ezt követi nézettségi számban a Szent Péter esernyője, majd a Gyógyító hagyomány. Ezek mellett népszerűek voltak a nagy klasszikusok, mint a Meseautó, a Csinibaba vagy az Állami Áruház is.

Az évek alatt számos KönyvtárMozi szakmai konferenciát tartottak. Hagyományosan egyet minden évben Kecskeméten rendeznek meg, mely kétévente kapcsolódik a Kecskeméti Animációs Film Fesztiválhoz.

Ramháb Mária hozzátette: új filmekkel bővült a kínálatuk. A közelmúltban a Siriat 25 új filmet biztosított, melyek dokumentum- és természetfilmek, többek között az irodalom, a természet területéről.

Az igazgatónő végül összefoglalta: célkitűzéseik teljesülnek. A magyar filmkultúra értékeit sikerrel mutatják be a kistelepüléseken, komplex módon közvetítik a kultúrát számukra. A vetítéseknek ráadásul közösségteremtő ereje is van. Nem utolsósorban már nemzetközi érdeklődés is mutatkozik a sikeres szakmai program iránt.