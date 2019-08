Macsó, patriarchális kultúra, de mégis barátságos emberek a szírek

Szíria volt, nincs… lesz? címmel tartott előadást a közelmúltban a Katona József Könyvtárban Medgyes Péter nyelvtanár, nyelvész, akadémikus, aki 2005 és 2009 között Magyarország damaszkuszi rendkívüli és maghatalmazott nagyköveteként szolgált. A volt nagykövet számos érdekességet árult el a szír életről, még abból az időszakból, amikor nem csak térképen létezett az ország.

Az eddig 101 országot megjárt volt diplomata, Medgyes Péter előadása elején elmondta, hogy kétféle nagykövet létezik. Az egyik típus a karrierdiplomata, aki végigjárva a szamárlétrát, hosszú évek során bizonyítja tehetségét, és lesz nagykövet. A másik típus az úgynevezett ejtőernyős nagykövet, aki nem a diplomáciai pályáról került a nagyköveti posztra. Ő maga ez utóbbiak sorát gyarapította. Az előadót minisztériumi állásából, kiterjedt külföldi kapcsolataira való tekintettel, kérésére nevezték ki nagykövetnek. Medgyes Péter még az országot szétszakító, 2011-ben kitört polgárháború előtt, egy közepesen keménynek mondható diktatúra békeidejében szerzett benyomásokat az országról, előadása nagy részében ezeket az éveket elevenítette fel. Azóta az ország romokban hever, épületei nagy részét szétbombázták, milliók hagyták el Szíriát és az országon belül is otthonaikat.

Ott-tartózkodása idején igen sokat utaztak. Egy északi útja során Al-Kamisliben meglátogatott két szír mérnököt, akik együtt tanultak Magyarországon, az egyetemen, még a szocializmus idején. A két barát akkor jól megtanult magyarul, ám idővel kopik a nyelvtudás, és az előadó igen meglepődött, hogy évtizedek múltán is ékes magyarsággal fogadták vendéglátói. Ekkor elárulták neki, hogy hazatérésük után megfogadták egymásnak: az arab helyett életük végéig magyarul beszélnek egymás között, innen a csillogó nyelvtudás.

Bizonyára sok olvasó egyetért Medgyes Péterrel, aki szerint nyelvünkkel és hasunkkal ismerhetünk meg igazán egy másik kultúrát. Az arab ételek igen fűszeresek, ízletesek és az étkezéseket mindig megelőzi az úgynevezett meze, ami az asztalnyi felületet elfoglaló, kis tányérokban szervírozott különböző ételek – fasírt, olívabogyó, falafel, sajtok, fűszeres joghurtok, padlizsán és ezer más – gyűjtőneve, tulajdonképpen előétel. Ez az előétel olyan bőséges, hogy utána a magyar gyomorba már nem fér a főételből. Az étkezések állandó tartozéka volt a vízipipa (sisa vagy nargile), amibe régen a dohány és gyümölcsaszalványok mellett ópiumot is tettek. Az ópium és a mák is tiltott az arab országokban (az ópium egy bizonyos mákfajtából készül), ezért jó néhány kellemetlen pillanatot okozott már a magyar diplomatáknak, amikor megpróbálták átcsempészni az otthonról hozott, tésztára, süteménybe való mákot. Az előadó szerint talán a legjobb falat a zatar fűszerrel, kakukkfűből, pörkölt gabonából, pörkölt szezámból és növényi olajból készült lepénykenyér.

A szír ember – mint az arabok általában – vesz-elad, a vérükben van a kereskedelem. A központi bazársor – melynek ma már szintén csak romjai maradtak – kiválóan alkalmas volt az idő eltöltésére, látványos, színes áruforgataggal. Az arab árusok nem voltak agresszívek portékáik értékesítésekor, azonban szinte kötelező volt velük alkudni és sosem verték át a vásárlót.

Medgyes Péter beszélt az öltözködésről is. A nők arcot vagy szemet szabadon hagyó fejkendőt, de ezzel együtt divatos, hangsúlyos sminket és feszes farmert viseltek. Voltak, akik köpenyszerű csadort vagy a teljes testet elfedő burkát hordtak. A férfiak galabeyát, hosszú, szellős, egyrészes, tradicionális arab ruhát és a napsütéstől óvó arab kendőt viseltek, vagy hosszúnadrágot és atlétát, de az sem volt ritka, hogy félmeztelenek voltak. Illetlenség férfinak rövidnadrágban megjelennie arab országban.

Az előadó a világ legbarátságosabb népeként írta le a szíreket, akik annak ellenére, hogy egy nagyon macsó, patriarchális kultúrában élnek, rengeteget mosolyognak, még az egyébként nagyon marconának tűnő férfiak is.

Szembeszökő volt a hajléktalanság hiánya, ugyanis az arab családok alapvető elve, hogy mindenkit be kell fogadni a családból és még a legszegényebbnek is muszáj hajlékot biztosítani. S ott akár százfős családok is éltek, így mindig volt hová mennie a fedél nélkül maradónak.

Medgyes Péter tapasztalata szerint a szírek befelé élnek, melyre utaltak gyönyörű, tiszta és kissé túldíszített lakásaik, de a külső életükben már nem jellemzi őket ilyen igényesség: minden szemetes volt, tele törmelékkel, az utcákat elöntő hulladék között megjelentek a patkányok is és az ország számottevő részét uraló sivatag is olyannyira tele volt szeméttel, akár manapság óceánjaink