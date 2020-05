Lezárult a Mélymerülés online aukciója, 680.000 forint gyűlt össze

Napra pontosan egy héttel ezelőtt érkezett a szörnyű hír, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Király László György, a Mélymerülés utcalap munkatársa, a napokban lezajlott jótékonysági árverés főszervezője. Szeretett kezdeményezését a kollégák megtartották, vasárnap zárult a jótékonysági „AukciJÓ.”

A Mélymerülés legújabb kezdeményezése egy online árverés volt, melynek időpontját május 7-én tűzték ki. Akkor annyit tudtunk az aukcióról, hogy a támogatott a Védőháló Egyesület lesz, akikhez az árverésen összegyűlt összegen kívül a következő lapszám bevétele is kerül. Az aukció két nappal később, május 9-én kezdődött. Az árverezésre szánt műtárgyak fényképeit a szervezők feltöltötték Facebook oldalukra, a liciteket pedig hozzászólás formájában lehetett megtenni. A résztvevők vasárnap még próbálkozhattak a korábbi összegek túlszárnyalásával, azonban este, 20:00-kor lezárult az aukció.

Libor Zoltán, a Mélymerülés utcalap ötletgazdája, szerkesztője nagyjából harmincnégy alkotásban határozta meg az aukcióra bocsátottak számát, amiből huszonhatra licit is érkezett. Elmondása szerint huszonnégy ebből klasszikus műtárgy, kettő pedig felajánlás a Koch Borászat és a Kóborló Könyvesbolt részéről. A licitre bocsátott alkotások mind helyi kötődésű alkotók munkái, ahogy Libor Zoltán fogalmazott: „csupa-csupa helyi erő vett részt ezen az aukción felajánlóként.”

A bevétel pontos összege 680.000 forint lett, mely felülmúlta a szervezők elképzeléseit. Libor Zoltán ennél kevesebbre, nagyjából 400-500 ezer forintra számított. – Nem ez volt az első aukcióm, viszont online árverést még sosem csináltam, így ilyenben most először vehettem részt. Természetesen ezt sem így terveztünk, de a koronavírus miatt rákényszerültünk. Nekem meggyőződésem, hogy ha nem online formában zajlott volna az aukció, jobban ment volna az értékesítés. Ezt tapasztalatból mondom. És míg az online-t is a kényszerhelyzet generálta, be kell vallanom, magát az árverést is. Rengetegen kerültek nehéz helyzetbe a koronavírus miatt, ezért éreztük úgy, hogy érdemes egy ilyen aukcióval segíteni az embert próbáló körülmények közé kerültek támogatóit, mint például a Védőháló Egyesület. Az árverésen összegyűlt bevétel teljes összege az ő részükre megy, ők az úgynevezett kedvezményezett egyesület.

A Mélymerülés folyvást keresi a támogatásra szorulókat. Az első lapszámmal például a Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportjának utcai gondozó szolgálatát támogatták. Most a Védőháló civil szervezet került kiválasztása. Libor Zoltán kérdésünkre elmondta, hogy amennyire ő tudja, a Védőháló „tartós élelmiszerre, tisztálkodó- és tisztítószerekre” fogja költeni az összegyűlt összeget, melyeket rászoruló családoknak fognak kiosztani.

A kérdésre, miszerint terveznek-e még idén hasonló kezdeményezést, Libor Zoltán elmondta: ő biztosan nem. Hozzátette ugyanakkor, hogy kollégái ezt olvasva biztosan meglepődnek majd, hiszen szóba került már, hogy ősszel tartanának egy újabb aukciót. Ő azonban úgy gondolja, hogy egynél többször ezt egy évben nem lehet megcsinálni, hiszen a vásárlókat lehetetlen, de minden esetre nagyon nehéz ennél jobban és gyakrabban motiválni. – Minden alkotás színvonalas, nem tucat: Ulrich, Szappanos, Damó, ezek komoly nevek, mégis az összeg töredékért kelnek el, mint amennyit érnének. Így sem könnyű vásárlókat találni, de abban is biztos vagyok, hogy ez inkább szól a jótékonyságról, mint a műkincsvadászatról – folytatta Libor Zoltán.

A jövőbeni tervek kapcsán elmondta, hogy 1-2 héten belül megjelenik a Mélymerülés utcalap második száma, méghozzá online formában. – Szeretjük a papíralapúságot, de a jelenlegi helyzet okán úgy gondoltuk, ez a legjobb megoldás.

A csapat az őszi évszakra is kitalálna valamit, ám konkrét ötletek még nincsenek. Libor Zoltán szeretne tartani egy Mélymerülés estet zenészekkel, színészekkel, felolvasással. Ez a lehetőség egyelőre csak az ő fejében él, de ami biztos: évszakonként egy lapszám megjelenik, így ez ősszel sem lesz másképp, a kultúrprogram maximum ez mellé társul. Természetesen az ott befolyt összeget is jótékony célra használnák fel, ám a kedvezményezett még nincs kijelölve. Korábban, az első lapszám kapcsán már zajlott ilyen kezdeményezés, amelyet Váry Károly tartott. Hasonló elképzelései vannak Libor Zoltánnak, annyi különbséggel, hogy nem egy, hanem több emberrel szeretné megvalósítani. Akadályát ugyan nem látja annak, hogy ez létrejöjjön, de a megvalósítás egyelőre még várat magára.

Libor Zoltán külön kiemelte a beszélgetés végén, hogy szeretné, ha említésre kerülne az egy héttel ezelőtt elhunyt kolléga, barát, Király László György, aki „ennek az egésznek a szervezője, motorja, atyja volt.” – Laci nagyon sokat beleölt ebbe. A Mélymerülésbe is, de az aukcióba főleg. Ő ért… értett legjobban közülünk az online dolgokhoz. Rengeteget tett hozzá, és elképesztő hirtelenséggel hagyott itt bennünket. Erre a legkevésbé sem számítottunk – zárta gondolatait Libor Zoltán.

Borítóképünk illusztráció.