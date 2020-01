Lemezbemutatóval és a Dal 2020-al indítja az évet a KIES

Egyetlen című dalukkal közel hatszáz nevező közül kerültek be a DAL 2020 legjobb harminc jelöltje közé és februárban tartják harmadik lemezük bemutatóját az A38 Hajón.

„Csak kimondjuk, amire gondolunk, annyira őszintén, ahogy csak tudjuk” – ez a KIES dalszövegírói hitvallása. Úgy tűnik, hogy ez a recept bejött a kecskeméti rockzenekarnak, ugyanis Egyetlen című dalukkal közel hatszáz nevező közül kerültek be a DAL 2020 legjobb harminc jelöltje közé és februárban tartják harmadik lemezük bemutatóját az A38 Hajón. A verseny és a hamarosan debütáló harmadik album kapcsán a zenekar két tagjával, Szűcs Ádám gitárossal és Kiss Milán énekessel beszélgettünk.

Számítottatok ekkora sikerre a kezdetekkor?

Szűcs Ádám: – A kaland az élet című első lemezünk mondhatni egy tapogatózás volt. Előtte mindannyian más-más zenekarokban játszottunk és ezekből kilépve alakítottuk meg a KIES-t. Teljesen ad hoc jelleggel, kompromisszumok nélkül álltunk neki a közös próbáknak, de már a zeneszerzés fázisában kiderült, hogy nem tudjuk nem komolyan venni a dolgot. A legfontosabb tehát az volt, hogy zeneileg egymásra találjunk, mert eléggé különböző területekről jöttünk. Ezzel párhuzamosan persze emberileg is összecsiszolódtunk és nagyon jó barátok lettünk. Nagy öröm és meglepetés volt tehát, amikor megtudtuk, hogy a Kaland az élet albummal jelöltek bennünket a 2017-es Fonogram díjra ‘Az év felfedezettje’ kategóriában.

Aztán beindult a pörgés?

Szűcs Ádám: – Fél éves zenekarként már turnéztunk, a következő októberben pedig a Cseh Tamás-program keretében megnyertünk egy pályázatot és ebből a támogatásból vettük fel a második lemezünket. Ebben az időszakban eléggé leterheltek voltunk. Heti negyven óra munka mellett zajlottak a próbák, hétvégente két koncertünk volt és ehhez jött a lemezírás. Míg az első lemez esetében Milánnál találkoztunk és közös munkával születtek meg a dalok, itt már nem tudtuk időben összehangolni az írást, ezért mindenki otthon dolgozott a szövegeken és a próbateremben fésültük össze a végleges dalokat. Négy hónap alatt harminc koncertet nyomtunk le és annak ellenére, hogy mi nagyon büszkék vagyunk a második lemezünkre, azt azért látjuk, hogy a népszerűsítésre nem jutott elég idő. Míg az első lemezünk 12 dalából hathoz csináltunk klippet, addig a második albumról mindössze egyhez. Nem akartunk újra ebbe a hiába esni, így a harmadik, legújabb lemezről már jó ideje folyamatosan szivárogtatjuk az újabb és újabb infokat. 2018 decemberében jött róla az első klip, nyáron pedig a Nincs az a sor, ahova szívesen beállnék című dalhoz forgattunk.

Mit érdemes tudni a Nincs az a sor, amibe szívesen beállnék albumról?

Szűcs Ádám: – Ez a lemezünk sokkal sötétebb lett, mint a korábbiak, ami azért is vicces mert az elmúlt egy évben Feri megházasodott, Geri szintén, sőt gyermekük is született, tehát alapvetően csupa jó dolog történt velünk magánéletileg és zenekarilag is jó időszak van mögöttünk. Milán a szövegírónk és szabad kezet adtunk neki, mert megbízunk benne. Nyilván nem csinálunk olyan dalt, amitől az ember teljesen befordul egy magányos estén, de azért olyat igen, amin érdemes komolyan elgondolkozni. A Fel a fejjel című szám például tele van a legsötétebb versszakokkal, ennek ellenére a refrén abszolút pozitív és azt gondolom, hogy ez a kettősség a teljes lemezre is igaz. Nem tagadja le a valóságot, de a végkicsengés akkor is optimista.

Kiss Milán: – A harmadik lemez írásakor zeneileg sokkal merészebbek voltunk, mint az előző kettő készítésénél. Bevállaltunk már-már heavys elemeket, metálos refréneket, így egy kicsit én is felbátorodtam a szövegekkel kapcsolatban. Mertem olyan témákat is előhozni, amikre az előző két lemezen nem volt példa. Úgy voltam vele, hogy ha már mélyre megyünk, akkor menjünk nagyon mélyre, illetve, szerettem volna témaválasztásban is kicsit elhatárolódni az előző két anyagtól, ami szerintem nem sikerült rosszul.

Az egyetlen című dallal bekerültetek a dal 2020 harminc legjobbja közé. Miért ezt a számot neveztétek?

Szűcs Ádám: – Ez volt az első, amit megírtunk a harmadik nagylemezre. Szerettünk volna minél előbb kijönni egy dallal, hogy ne essünk a második lemez hibájába, de aztán volt egy olyan pörgős Alvin-turnénk, hogy nem jutott idő a megjelentetésre. Ez végül kapóra is jött, ugyanis a Dal-nál van egy kikötés, hogy a nevezett szám nem lehet egy adott publikálási időn túl. Éppen Pécsre utaztunk a turnénk utolsó állomására, amikor megcsörrent a telefon, hogy meg vagyunk hívva a sajtótájékoztatóra. Ott pedig kiderült, hogy közel hatszáz nevezésből a legjobb harminc közé jutott a dal, ami rockzenekarként különösen megtisztelő a számunkra.

Miről szól az Egyetlen?

Kiss Milán: – A dal egy nagy vívódás a beteljesült vagy éppen beteljesületlen kapcsolatokról és mivel nem egy ütemben írtam meg a szövegét, így az első és a második versszak mondanivalója is teljesen más. Tulajdonképpen ez első rész tanulsága a második. Törekedtem rá, hogy a refrén nyers, egyenes legyen. De ez a kies sajátossága is egyben: csak kimondjuk, amire gondolunk, annyira őszintén, ahogyan csak tudjuk!

Milyen eredménnyel lennétek elégedettek?

Szűcs Ádám: – Őszintén szólva, annyira nem számítottunk a bekerülésre, hogy már azzal is elégedettek vagyunk, hogy bejutottunk. Nincs kitűzött célunk, örülünk, ha továbbjutunk és minél több emberhez eljut a zenénk. Ráadásul most indul a lemezbemutató turnénk és az első két állomást le is kellett mondanunk a dal miatt.

Hogyan készültök a lemezbemutatóra?

Kiss Milán: – Lesznek apróbb extrák és vendégelőadóink is. Az biztos, hogy egy óriási buli lesz február 28-án az A38 hajón. Az early bird jegyek már mind elfogytak, de elővételben még hozzá tud jutni, aki nem akarja kihagyni, hogy egy fergetegeset mulasson a KIES-sel!