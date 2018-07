Lemez készül a félegyháziak legkedveltebb Petőfi-verseiből

Már stúdióba vonult a Széljáró Balladás együttes, hogy lemezre vegyék a kiskunfélegyháziak által legjobban kedvelt, megzenésített Petőfi-verseket. A lemez a Petőfi-emlékév alkalmából készül.

Gazdag programsorozattal tisztelegnek a 195 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170 éves évfor­dulója előtt Kiskunfélegyházán. Az idei és a jövő évet ugyanis Petőfi-­emlékévnek nyilvánította a félegyházi képviselő-testület. Az emlékév egyik célkitűzése, hogy lemezen rögzítsék a félegyháziak által legjobban kedvelt Petőfi-­verseket. A Széljáró Balladás együttes megzenésített versei mellett nyolc szavalat is elhangzik majd a lemezen, egy félegyházi óvodás, egy általános iskolás és egy középiskolás, illetve egy felnőtt előadásában – tudtuk meg Rosta Ferenc alpolgármestertől. Elmondta, a lemez bemutatója idén december 31-én, a már hagyományos Petőfi-megemlékezés keretében lesz. A lemezből ízelítőt hallhatnak az érdeklődők a kedden este 6 órakor kezdődő városi ünnepségen, ahol a költő halálának 169. évfordulójára emlékeznek a félegyháziak a főtéri Petőfi-szobor előtt.

A Széljáró Balladás együttes vezetője, Vas László hat Petőfi-költeményt zenésített meg.

– Arra törekedtünk, hogy olyan költeményeket válasszunk, amelyek a legjobban tükrözik Petőfi Sándor lelkületét: hazaszeretetét, az Alföldhöz való ragaszkodását, szerelmét, lobbanékonyságát, hazafiasságát, önfeláldozását. Ugyanakkor a legjobban mutatja be a félegyháziak Petőfihez való ragaszkodását. Így a Szülőföldemen, a Szeptember végén, a Honfidal, a Lennék én folyóvíz, a Hazámban, A természet vad virága című költemény megzenésített változata kerül a lemezre. Az együttes a napokban elkezdte a stúdiómunkát, amely várhatóan a nyár végén fejeződik be. A zenei anyag rögzítése után veszik fel majd a szavalatokat.

A Széljáró Balladás együttes a város kulturális életének meghatározó színfoltja. Alapítója Vas László, aki a ‘90-es években kezdett el saját szerzeményeket írni, verseket megzenésíteni, majd egyre több felkérést kapott a városban. Sőt, egy helyi tehetségkutató sorozatot is elindított, Kopogó fa, kocogó kövek címmel. A helyi és környékbeli amatőr versírók műveit zenésítette meg és adta elő a gyerekkel közösen. A Széljáró Balladás együttes a helyi amatőr zenészeket fogja össze. Elsőként Nagyapáti Anita csatlakozott, majd Pázmándi Judit, Sövény Tibor, Molnár István, végül pedig Hegyi Bence. Két éve azonban új felállásban játszik a zenekar. Továbbra is Vas Lászlóval muzsikál Pázmándi Judit és Hegyi Bence. Új tag Fekete Benő és Süveges Szilárd. A Petőfi-CD elkészítésében részt vesz még vendégművészként Benséné Kis Szilvia, aki csellón játszik. Az együttes több albumot is készített már. Az első, Így mesélte öregapám címmel a pusztai emberek, az alföldi betyárok életét mutatja be. Ennek folytatásaként jelent meg a Pásztorlélek című lemez. Jelenleg – a Petőfi-CD mellett – harmadik albumukon dolgoznak. Ezen népzenei átdolgozások és saját szerzemények szerepelnek majd. A modern hangszerek mellett szerepet kapnak az ősi hangszerek is, így például a tekerőlant is.