Lady Gaga-dalokat énekelnek zongorakísérettel

A TIM Pro­duction a város gimnáziumából indult fiatal csoport, amely Liberté címmel hirdetett zenés estet, melynek keretében Majsán készült borokat is kóstolhat a közönség.

Helyi ízek és hangok ritkán kerülhetnek olyan összhangba nemzetközileg is ismert szólamokkal, mint ahogy azt a TIM Production fiatal vezetője, Tőzsér István Martin tervezi a november végi előadásuk során. A helyi értékeket a TIM Production színistúdió tehetséges hangjai, a majsai helyszín, illetve a Pellikán Birtok borai fogják képviselni, a nemzetközi hangot pedig korunk egyik legismertebb női énekese, Lady Gaga dalai formálják meg.

A TIM Production több nagyszabású produkcióval mutatkozott be Kiskunmajsán az elmúlt hat évben, ezúttal azonban egy sokkal bensőségesebb estre invitálják az érdeklődőket. A Liberté című előadást a Konecsni György Művelődési Központ tánctermében rendezik, ahol az érdeklődők a Gaga-dalokat fiatal énekesek előadásában, zongorakísérettel hallgathatják meg november 29-én, 19 órától. A korábbi előadásokban a látványelemek központiak voltak, amelyek azon túl, hogy lenyűgözhették a nézőket, mindig egyértelmű határt is jelentettek a közönség és a színpad között. A Liberté más lesz: az énekesek közel kerülhetnek a hallgatósághoz, velük a tartalom is még életközelibbé válhat.

Az érzelmek és a vágyak mindig központi részei voltak Tőzsér István Martin rendező produkcióinak. Mint ahogy az előadás címe mutatja, ezúttal elsősorban a szabadság, a felszabadultság kerülhet majd a zenés est fókuszába.