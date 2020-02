Kutatómunkája fókuszában a pusztító tűzvészek álltak

Kecskemét múltjának egy újabb érdekes részlete ismerhető meg Ádám András most megjelent könyvéből. A szerző hosszú éveken át kutatta az elmúlt évszázadok tűzvészeit, melyből három is hatalmas pusztításokat végzett a hírös városban.

Napjainkban sokan érdeklődnek a város múltja iránt. Nemcsak az elmúlt évtizedek építészeti és kulturális örökségeit szeretnék megismerni, hanem az elmúlt évszázadok történéseit is szívesen felelevenítik. A napokban jelent meg Ádám András Tűzesetek, tűzvészek Kecskeméten 1848 előtt című könyve, mely egészen a 17. századig visszanyúlva foglalkozik a tűzesetekkel.

A könyv hosszú évek kutatómunkájának eredménye. Az alapos, részletes elemzés a tűzesetek mellett kitér az adott kor törvényeire, tűzvédelmi intézkedéseire, oltási munkálataira és a tűzvész következményeire. Ádám András ismert biztosítási szakember, így a kutatásai során nemcsak a helytörténet kutatójaként, hanem biztosítós szemmel is vizsgálta az eseményeket.

– A múlt kutatása 1980 körül ragadott magával – elevenítette fel a kezdeteket Ádám András, aki kalocsai születésű, később Kiskunhalasra költözött, majd 1972 óta Kecskeméten él.

– A biztosítási szakmában dolgoztam, és kíváncsi voltam a biztosítás múltjára, az intézményi biztosítás megjelenésére. Először gyűjteni kezdtem a szakma régiségeit, később aztán kutatni is a történetét. Szakmai szemmel vizsgálódtam. A kutatómunka vitt először a helyi, majd a fővárosi levéltárba. A kutatás során találkoztam a temetkezési egyletekkel, amelyek szerves részét képezik a biztosítás múltjának, ugyanakkor még a szakemberek körében is kevéssé ismertek. Az egyik kecskeméti egyesület történetéről 2006-ban jelent meg cikkem, két kiskunhalasiról pedig 2009-ben. Mint mezőgazdasági kárszakértő azonban a kutatásaim során mindig odafigyeltem a Kecskemétet érintő tűzvészekre, jégkárokra, fagykárokra, majd a 90-es években a tűzeseteket kezdtem el mélyebben is kutatni – tette hozzá.

Kecskemét történelmében három nagy tűzvész volt, melyek mindegyike hatalmas károkat okozott. A város jelentős részei váltak a lángok martalékává. Az első 1794 júliusában történt. Ez adta az alapot a további kutatásoknak a 2000-es évek elején.

– A Mátyási József Emlékkör vezetője, Mesznéder Klára megkért, hogy az 1794-es tűzvészről tartsak előadást a körben. Mátyási József ugyanis a tűz kapcsán írt egy verset. Örömmel vettem a felkérést, mely motivált arra, hogy tovább kutassam a többi tűzvészt is. Ennek eredménye lett a most megjelent könyvem – jegyezte meg Ádám András.

A szerző rengeteget járt levéltárakba. Eleinte csak a kecskeméti, majd később a Pest megyei levéltárba is, ahol újabb fontos dokumentumokra bukkant. Egykoron ugyanis Kecskemét a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye része volt.

– A munka mellett nem sok időm volt a kutatásokra, de négy évvel ezelőtt nyugdíjba mentem és végre annyi időt tudtam rászánni, amennyit csak akartam. Már céltudatosan kutattam, próbáltam minden részletét feltérképezni a tűzvészeknek. A három nagy, az 1794 júliusi, az 1795 novemberi és az 1819 áprilisi mellett volt több kisebb tűz is. Egészen a török uralomig vissza lehet követni a tüzeket a történelemben. Sajnos Kecskeméten időközben nagyrészt megsemmisültek a korszak dokumentumai, így részletes föltárásuk már nem lehetséges. A korábbi tűzesetek közül a legismertebb az 1678-as, amikor is leégett a református közösség fatemploma. Ezután mentek követségbe építési engedélyt kérni a szultánhoz az új kőtemplomra.

– Kutatómunkámban arra is kitértem, hogy mi vezethetett a tüzekhez. Gondolok itt a belváros zsúfolt beépítettségére, a szárazmalmokra vagy a gondatlanságokra, gyújtogatásokra. A könyvben szó esik a tűzoltási munkálatokról, a városi tanács tűzmegelőzési intézkedéseiről. Például nem lehetett pipázni, szeles időben disznót pörkölni és a sövénykerítést is lebontatták. A károk kapcsán pedig kiemelném, hogy például az 1794-es tűz után a mai Csóka utca irányába terjeszkedett a város, a leégett háztulajdonosok ott kaptak új telkeket. Az 1819-es tűzvész után pedig a mai Ürgés és Muszáj településrészek alakultak ki – részletezte a szerző.

A könyv 1848-ig vizsgálta a tűzeseteket. Ádám András elárulta: várható folytatás. A további évtizedeket mutatná be, és még hangsúlyosabb szerepet kapna benne a tűzoltók munkája, hiszen az intézményesített tűzoltóság csak később jött létre.