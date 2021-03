Különleges honfoglalás kori sírokat tártak fel a Bajai járásban

Mentőfeltárás során talált, gazdag honfoglalás kori férfi sírról számolt be hírportálunknak Cs. Andrási Réka, a Türr István Múzeum régésze. A különlegességet a Bajai járásban fedezték fel néhány nappal ezelőtt.

A Türr István Múzeum munkatársai, Cs. Andrási Réka, Pap Evelin és Pásztor Emília régészek, illetve külsős munkatársaik, Dömötör József, Szabó Zsolt, Juhász Péter és Kovács Gábor műszeres kutatók egy nemrégiben végzett terepbejárás során, eddig ismeretlen lelőhelyre bukkantak a Bajai járásban.

A mentőfeltárás során három honfoglalás kori sírhelyet sikerült azonosítania a régészeknek. Az egyik ezek közül egy gazdag férfi sír, aminek különlegessége, hogy a váz mellett fegyvereket is találtak: többek között nyíltegezt, benne ép, különböző típusú nyílhegyekkel; egy szablyát – melynek pontos típusa még tisztázásra vár –, és a harcos férfi íját. A honfoglalóknál jellemző volt az ún. részleges lovas temetkezés. Itt is megfigyelhető volt ez a jelenség. A sír végében, – az elhunyt lába alatt –, a ló négy lábszárcsontja és a ló koponyája helyezkedett el.

– Egy kisebb dombot vizsgáltunk meg, amelyet először terepbejárással kutattunk, az előzetes felmérésben pedig műszeres kutatóink is tevékenyen részt vettek. Szép számmal akadtunk honfoglalás kori leletekre, többek között különböző típusú ruhaveretekre, kengyelekre. Emiatt egyértelművé vált, hogy a mezőgazdasági munkálatok bolygatták már a sírokat, így

régészetileg veszélyeztetettnek számít a helyszín. Valószínűleg, ahogy művelték a földet, folyamatosan rongálták, bolygatták az akkor még csak feltételezett honfoglalás kori temetőt – mondta Cs. Andrási Réka régész, majd hozzátette:

egy-két szarmata lelet is előbukkant – például egy fél, arany félhold alakú csüngő, egy ún. lunula –, így egyértelművé vált, hogy két korszakos temetőről van szó.

– Tudtuk, hogy azonnal cselekednünk kell és indokolt a mentőfeltárás. Három szelvényt nyitottunk, ugyanis három sírhely ottlétét feltételeztük. Nagy örömmel töltött el minket, amikor előkerültek a vázak – folytatta a régész, majd hozzátette: egyelőre egy, de elképesztően ígéretes sírt bontottak ki teljesen.

– Egy férfiról van szó, aki mellé három fegyverét is elhelyezték. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a bal oldalára fektették a nyíltegezét, benne gyönyörű, épen megmaradt nyílhegyekkel, majd ráhelyezték a szablyáját, ami nagyon szép állapotban maradt meg. Az íjat az oldalára fektetve, a nyíltegeznek döntve helyezték a sírba. Mivel szerves anyagból készült, az íj természetesen nem maradt meg, így a két végére és a közepére erősített csontlemezek jelezték a fegyver egykori elhelyezkedését – részletezte Cs. Andrási Réka.

A részleges lovastemetkezés-jelenség mellett megfigyelhetőek voltak lószerszámok is, de két kengyelt, csikózablát és egy hevedercsatot is elhelyeztek a sírban. A fejéhez ételmellékletet is tettek, melyet ma már csak egy állatcsont jelez.

– Ami különlegessé teszi ezt a sírt, hogy a férfi mellé helyezték el a három fegyverét és annak tartozékait is. Ugyanakkor maga a tény, hogy előkerült egy gazdagabb, honfoglalás kori férfi sír a járásunkban, önmagában óriási dolog számunkra. Itt hiteles körülmények között nagyon csekély számú tizedik századi sír, temető látott napvilágot – hangsúlyozta Cs. Andrási Réka régész, majd hozzátette: a Madaras-Árvai-dűlőn a 70-as években került elő egy hat síros temető, de ott éppen a férfi sírokat tették tönkre a munkálatok.

A régészek az elkövetkező napokban további két sírt vizsgálnak meg, melyek a jelek szerint szegényesebbek lesznek az elsőnél.

– A másik két sírból is előkerültek lószerszámok, de a ló koponyáját, lábszárcsontjait már nem helyezték el bennük. Feltehetőleg ezekben is férfiak fekszenek, mellettük pedig különböző nyílhegyek hevernek. Az egyik sírban – az elsőhöz hasonlóan – egy nyíltegez alkatrészeit, nyomait is sikerült megfognunk – mondta Cs. Andrási Réka Türr István Múzeum régésze, majd hozzátette: további érdekesség, hogy ezen a területen a tizedik század előtt szarmaták temetkeztek.

– Ez a hely valószínűleg a honfoglalók számára is kedvező temetkezési területnek bizonyult. A gazdag, fegyveres sír egy szarmata körárokba lett beleásva, míg a mellette lévő honfoglalás kori sír valószínűleg a szarmata temetőbe, amely a körárokhoz tartozik. Azt feltételezzük, hogy a tizedik századi sírok jó részei épen maradtak meg, azonban a földművelési munkálatok miatt veszélynek vannak kitéve. Az eke húzta sávok közvetlenül a csontok és a szablya felett rajzolódtak ki a talajban, így itt csak részleges megfigyeléseket lehetett tartani. Mindenképpen indokolt a jövőben, hogy egy tervásatást végezzünk a szóban forgó területen, ugyanis a jelenlegi csupán egy néhány napos mentőfeltárás volt – zárta gondolatait a régész.