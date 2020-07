Közelebb viszi a művészetet a gyermekekhez a testvérpár

A képzőművészetet szerették volna közelebb vinni a gyerekekhez abban a táborban, amelyet egy félegyházi képzőművész testvérpár, Kis Virág és Kis Judit szerveztek a Holló Kör galériájában. A tábor részleteiről Kis Judit számolt be szerkesztőségünknek, aki hamarosan New Yorkban egy műteremprogram keretében folytathat művészeti tanulmányokat.

Az angolnyelv-oktatással egybekötött képzőművészeti táborban széles körű ismeretekre tettek szert a gyerekek. Kis Virág és Kis Judit ugyanis igyekeztek úgy összeállítani a programokat, hogy azok a művészeten túl napjaink fontos eseményeire is rávilágítsanak.

– Minden nap tartottunk zenés, angol foglalkozást és ahhoz kapcsolódóan alkottunk valamit. Az első ismerkedős napon a négy évszak volt a témánk, a második napon a naprendszerről tanultak és alkottak a gyerekek. A harmadik napon jelképesen egy külföldi táborban jártak és ott különböző nemzetiségű barátokat gyűjtöttek, akiket később meg is rajzoltak. Ezután egzotikus állatokról tanultak és rajzoltak. Ugyanakkor beszélgettünk a múzeumokról és a köztéri alkotásokról is, sőt, meg is néztük a környékbeli szobrokat. A kerámiafoglalkozások keretében pedig maguk is készíthettek különböző szobrocskákat. Jártunk Hermkens Edit festőművész műtermében is. Tartottunk drámapedagógiai foglalkozásokat is, ahol etikáról, etikettről, az aranyszabályról és a világban zajló folyamatokról beszélgettünk – mesélte hirportálunknak Kis Judit, akiről azt is megtudtuk, hogy korábban másfél évig Kínában tanított gyerekeket rajzolni, most pedig New Yorkba készül. Idén ugyanis Judit nyerte az ACAX Leopold Bloom Képzőművészeti Díjat.

A díj nyertese lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen a New York-i Residency Unlimited három hónapos őszi műterem-programjában.

Mint megtudtuk, a díjra beérkezett pályázatokat három főből álló nemzetközi zsűri bírálta el. Amy Mackie kurátor, a New Orleans-i Parse Nola műteremház vezetője, Hugh Mulholland kurátor, a belfasti MAC vizuális művészeti részlegének a vezetője és Krzysztof Gutfranski művészettörténész, kurátor, a varsói Obieg magazin főszerkesztője online eszmecsere során hozta meg a döntését a győztes személyéről.

A zsűri indoklásában Írország elnökét, Michael D. Higginst idézte, aki a „sebezhetőség globalizációjaként” definiálta a világjárványt. Így fogalmazott: „Meg kell most ragadnunk azt, amit én állampolgári pillanatnak nevezek, és azt, hogy úgy hagyjuk majd magunk mögött a jelenlegi helyzetet, hogy közben újra felfedezzük képességünket az empátiára és a törődésre, amit az extrém individualizmus javára talán elhanyagoltunk”. A zsűri úgy gondolta, hogy Kis Judit vágya a „sebezhetőség megragadására” és ez irányú kutatásai különösen találóak ebben az időszakban – írta az artportal.hu művészeti magazin.

Kis Judit elmondta, jelenleg a gyógyulás, a rituálék, valamint a magunkról való gondoskodás témaköreivel foglalkozik. Sokféle területen – pszichológia, antropológia, vallás, online közösségek – végez kutatásokat. Az érdekli, hogy ezek a kevésbé ismert rituálék művekbe ágyazva mennyire lehetnek hatással a közönségre. Többnyire performatív alkotásokat hoz létre, és fontosnak tartja azokat a műveket, amelyekben a művész a személyes tapasztalataiból, traumáiból építkezik.