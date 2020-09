Kovács Mária pasztellképeiből nyílt tárlat Solton

A Vécsey Károly Városi Könyvtárban Kovács Mária pasztellképeiből nyílt kiállítás. A tárlat jelenleg is megtekinthető. Az alkotó Solt szülötte, családjával ma is itt él.

Huszonöt évig tanított a kissolti általános iskola alsó tagozatán, valamint képzőművészszakkört is vezetett. Az élet úgy hozta, hogy időközben bekapcsolódott családja üzleti vállalkozásába. Miután a tanítást abbahagyta, kereste az önkifejezés lehetőségeit és így talált rá egy új lehetőségre, egy Solton megrendezett vándorkiállítás kapcsán.

Nyolc éve lépett be a Kecskeméten élő Harsányi Zsuzsanna grafikus festőművész stúdiójának tanítványai közé. Nyámádiné Kovács Mária így jellemzi az ott töltött időt: – Kialakult egy csapat, amelynek én is részese vagyok. Több korosztály is jár ide, a középiskolástól a nyolcvanéves nagypapáig bezárólag. Az alkotással töltött idő alatt kívül maradnak a napi megoldásra váró problémák, csak azzal foglalkozunk, amin éppen dolgozunk. Ezek mindig nagyon értékes órák számomra – tette hozzá.

Mária elmondása szerint legjobban tájképeket szeret festeni, szereti a fényeket, színeket, a természet hangulatát. Hegyek, vizek, virágok jelennek meg alkotásain. Képei saját élmények vagy fotók alapján születnek. Szívesen készít tengeri tájképeket, a másik kedvelt témája a Balaton, a Tihanyi-öböl a levendulással. Pasztellképeire a kikevert árnyalatokat többnyire kézzel viszi fel, szereti ezt a technikát, az alkotás folyamata kikapcsolja, megnyugtatja.

Mária szeretett mestere, Harsányi Zsuzsanna úgy jellemzi tanítványát, hogy szorgalmas, hatalmas lelkesedéssel készíti alkotásait. Nagy lelke van, amely bármilyen művészeti ághoz elengedhetetlen. Belső érzelemgazdagsága megjelenik képein, amelyek nagyon jó színérzékéről tanúskodnak.

A mostani solti bemutatkozás volt Nyámádiné Kovács Mária első önálló tárlata. Ezt megelőzően több alkalommal is társkiállítóként mutatta be képeit. Az elkészült alkotásoktól nehezen válik meg, ajándékba is csak a családnak, közeli barátoknak ad. Nyáron született meg az unokája, így azt tervezi, hogy a tájképek mellett a jövőben angyalokat, angyali arcokat fog festeni.