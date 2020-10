Könyvtártörténeti kiállítással emlékeztek Majsán

Egy könyvtárban a papír illatánál már csak az ott eltöltött idő a jobb – mondta Vadkerti Rita, a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár igazgatója, aki a majsai könyvtár 70. születésnapjára egybegyűlteket köszöntötte.

A majsai könyvtártörténet fontosabb állomásairól szólt Rávai Mónika alpolgármester. A majsai Úri Kaszinó jóvoltából az 1930-as évektől működött egy 192 kötetes könyvtár, melynek kötetei adományozásból gyűltek össze.

– A könyvtári kölcsönzés ingyenes szolgáltatásként működött a lakosság körében. A községben a népkönyvtár 1950. május 1-jén kezdte meg működését – sorolta az alpolgármester.

A könyvtár 1964-ben költözött mai helyére. Az egykori családi ház építtetői dr. Molnár Lajos orvos és felesége, Seiler Róza voltak, akikről megemlékeztek azon a könyvtártörténeti kiállításon, amelyet az alkalomra rendeztek be régi fotók, tárgyak és dokumentumok felhasználásával.

A könyvünnepen jelen volt Barátné prof. dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, aki előadása során beszélt azokról az infokommunikációs technikai változásokról is, melyek kihatnak a modern könyvtári életre, de nem változtatnak a lényegen. Hangsúlyozta: a könyvtárak szerepének erősítése manapság is fontos, mert azok továbbra is a változások motorjai.

– Szerencsés az, aki úgy tud felnőni, hogy van mit olvasni, és ezt látja szüleitől, nagyszüleitől – vélekedett Nyáry Krisztián író, aki hozzátette: az olvasás nem ott kezdődik, hogy az ember felismeri a betűket, hanem hogy olvasnak neki. Az író-szerkesztő a pódiumbeszélgetés során mindehhez hozzátette: ha valamihez nem szocializálódik az ember egészen kicsi korában, azt nagyon nehéz bepótolni.

A hetvenéves tékát egy ajándékkötettel köszöntötte Ramháb Mária, a megyei könyvtár igazgatója, és megajándékozták a könyvtár legfiatalabb és legidősebb olvasóit. Elismerés járt Guba Györgynek is, aki több mint kétezer könyvet kölcsönzött ki az elmúlt évek során. Olvasnivaló maradt még bőven számára is, hiszen a majsai könyvtár jelenleg 34599 könyvet rejt magában.