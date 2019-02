Könyvtáros, darukezelő és katona is szerepel az amatőr társulatban

Az angol színész-drámaíró Ray Cooney Páratlan páros című bohózatának átiratát mutatta be a soltszentimrei Csonka Színkör Izsákon.

A Kettő is néha sok(k) című színdarabot telt ház előtt, nagy sikerrel vitték színre. Andó István, a csoport vezetője nagyon elégedett volt az izsáki fellépéssel. Mint mondta, éppen tíz éve született meg a kilenc taggal működő, amatőr színtársulat a településükön. Eddig kilenc darabot mutattak be a közönségnek. A visszajelzést tekintve viszont ez volt a legsikeresebb.

– Köztünk van könyvtáros, fodrász, darukezelő, gépkezelő, óvónő, én katona vagyok, de bennünket a jó társaság köt össze. Mindannyiunkban létezik bizonyos fokú exhibicionizmus, azaz szeretjük magunkat megmutatni közönség előtt. Szórakoztatva nevetni, nevetve szórakoztatni, az a vezérgondolat, ami hajt előre bennünket. A próbákon is jól szórakozunk, a jó kedv az előadáson is megmutatkozik, és átjön a színpadról a közönség számára is. Legutóbb Izsákon a publikum visszatapsolt bennünket, azaz elértük amiért jöttünk – mondta Andó István.

A darabot Soltszentimrén és Izsákon is bemutatták már. Legközelebb február 8-án Soltvadkerten, a művelődési központban lépnek fel. Február végén Szentkirályon, majd márciusban Tabdiban is bemutatkozik a színkör. Nem kizárt, hogy Kecskeméten is láthatja őket a közönség, ugyanis a Hírös Agórában amatőr társulatoknak nyílik lehetősége bemutatkozni.

A társulat vezetője elmondta, hogy az önkormányzattól kapnak támogatást, de elfogadják a közönség adományát is, ugyanis benzinre, díszletre, technikára költeniük kell.