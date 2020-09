Könyvbemutatót tartottak Bácsalmáson

Pénteken délután mutatták be Sövény Mihály Bácsalmási örökségünk című könyvét a Vörösmarty Mihály Városi Könyvtárban.

Bácsalmás legnagyobb kincse a múltja, ezzel a szlogennel indították útjára egy évtizeddel ezelőtt a Bácsalmás Könyvek sorozatot. A kötetek szerkesztője és kiadója Kiss Pál nyugalmazott újságíró, Bácsalmás szülötte. A szerkesztő már többször is nyilatkozott arról, sőt mindig elmondja, hogy szívesen emlékezik vissza a bácsalmási könyvtár és helytörténeti gyűjtemény alapítójára, Fekete Dezsőre. Éppen ezért a Bácsalmás Könyvek sorozatot Fekete Dezső emlékének ajánlja. A most megjelent kötet a sorozat 7. könyve, s abban reménykedik, hogy ez még nem az utolsó.

A jelentős születésnapi évfordulót ünneplő Sövény Mihály (80 éves) negyedik önálló kötete jelent meg a napokban, s így most már három kiadványa van a Bácsalmás Könyvek sorozatban.

Almás falu viszonylag új keletkezésű település. Bár az 1715-ös országos összeíráskor 7 család, 1720-ban pedig 6 család lakta, hivatalosan csak 1720. szeptember 14-én vette fel Bács megye települései sorába. Ezek az írásos emlékek idézik fel a település idei évfordulóját, vagyis Bácsalmás ebben a hónapban 300 éves. A Bácsalmás örökségünk című helytörténeti kiadvány alapvetően kettő részből áll. A könyv első fele a török és bunyevác nevekről, családokról szól, a második felében pedig az épített örökségeket (Hősök terén lévő épületeket) és az almási határ kialakulását mutatja be a szerző. Érdekes történeteket ismerhetünk meg Az elfeledett szabadsághős és a Sötét napok Bácsalmáson 1944 novemberében fejezetekben is. Ezen kívül bemutatásra kerül még a bácsalmási bunyevácok múltja és a korábbi tanügy is az egyéb fejezetek mellett.