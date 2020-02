Komor Úr sorsfordító utazásra megy az égigérő lifttel

Komor Úr soha nem mosolyog, sőt, megrögzötten üldözi a nevetéseket. Ám egy nap különleges utazásra indul, ami örökre megváltoztatja az életét. Az égig érő liftet – Somogyi Tamás rendezését – szombaton mutatja be a Ciróka Bábszínház.

– Természetesen szakmabeliként sokat tudtam a Cirókáról, a kétévente megrendezett bábtalálkozók révén többször jártam már náluk, és mindig nagyon otthonos, barátságos, kedves volt a közeg. Az előadásaik alapján pedig látszott, hogy egy jól és magas színvonalon működő társulat dolgozik Kecskeméten, úgyhogy nagyon örültem, amikor Kiszely Ágnes igazgató és Kuthy Ágnes főrendező megkért, hogy rendezzek náluk. Az itt töltött idő minden perce igazolta a várakozásaimat – vágott be Somogyi Tamás, aki először állít színpadra egy darabot a Ciróka Bábszínházban.

Az égig érő liftet ketten írták Dániel Andrással. A történet főhőse Komor Úr, aki nevéhez méltóan soha nem mosolyog, sőt: napjait azzal tölti, hogy az utcán lesben áll, és ha valami olyasmit lát, ami másokat esetleg nevetésre ingerelhet, azonnal lecsap. Ám egy nap a szüleitől kapott egyik legfontosabb emlékét, örökségét, a kalapját lefújja a szél a fejéről, és egy liftbe sodorja. Komor Úr utána ered, és ekkor megkezdődik furcsa kalandokban bővelkedő és mint kiderül, sorsfordító utazása. Közben pedig vissza-visszatérően halljuk egy királylány meséjét is, aki szeretne nevetni, de nem tud, és keresi azt az embert, aki képes mosolyt csalni az arcára.

– Alkotótársaimmal beszélgetve jött az az alapötlet, hogy a főszereplő egy olyan figura legyen, aki elfojt magában valamit. Végül úgy döntöttünk, hogy a nevetés lesz ez a tiltott dolog, hiszen ez a gyerekeknek is jól megragadható és fontos. Komor Úr nemcsak hogy állandóan szomorú, hanem ezt a hangulatát másokra is átragasztja. Aztán liftezése során olyan érzések és élmények érik, amik korábban kimaradtak életéből zártsága miatt. Például az emberi kapcsolatok. A tetőn a liftkezelő felajánlja: menjen vissza a földre, és gondolja át, melyik utat választja – mondta el a rendező.

Somogyi Tamástól azt is megtudtuk, hogy az előadás alapvetően a színpadi képekre, gesztusokra, mimikára épít, azokra támaszkodik a szöveg helyett.

– Ez tulajdonképpen a bábszínházaknál természetes lenne, de a sok-sok bemutató, előadás miatt az ilyen kicsit nehezebben létrehozható, több előkészületet igénylő munkákra ritkán van idő. Kuthy Ági elképzelése viszont találkozott az enyémmel, ő is kevésbé szövegcentrikus darabra gondolt, és én is ilyet terveztem. Véleményem szerint a néző egy ilyen képileg erős előadást látva izgalmasabb belső utat tesz meg, mint amikor konkrétan megfogalmaznak, kimondanak mindent – véli Somogyi Tamás.

A rendezőről az a mondás járja bábszínházi berkekben, hogy imád kísérletezni, új és új ötleteket bedobni. Így tesz Kecskeméten is.

– Olyan vonalvezetése van az előadásnak, amilyet én még nem csináltam. Sokszor nagyon rövid képek, etűdök követik egymást, de ezekből reményeink szerint mégis jól összeáll majd a karakter életútja. Nagyon izgalmas és érdekes lesz a dramaturgia – ígéri.

Somogyi Tamás szerint a jó gyerekelőadásokat a szülők is szeretik, a színre vitt problémák – persze más szinten, mint a gyermekeket, de mégis – a felnőtteket is foglalkoztatják. Úgyhogy ő szívesen ajánlja Az égigérő liftet a kisiskolásoknak és az idősebb generációknak egyaránt.

Az előadás bemutatója február 15-én, szombaton 17 órakor lesz.