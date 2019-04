Komatállal erősítenék tovább a jól működő kisközösségeket

Közel ezer alkotás érkezett a Komatál Program felhívására. Az alkotásokból kiállítás is nyílt a Lakitelek Főiskolán, ahol a napokban tartották az alkotópályázat díjkiosztóját. A kézműves alkotások közül több mint hatszáz kapott minősítést.

„Műveld a csodát, ne magyarázd” – idézte Nagy László sorait Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke a Kárpát-medencei alkotópályázat díjkiosztóján. Mint elhangzott: sokan táplálták azt a gondolatot, hogy újra kellene indítani a komatál szokását faluban, családban, rokonságban.

– Először az alkotókat kellett megszólítanunk, de nem gondoltuk, hogy ilyen hatalmas lesz az érdeklődés – mondta el köszöntője során Lezsák Sándor, aki a beérkezett tárgyak sokaságának kapcsán megjegyezte: mindez bizonyítja, hogy van jövőjük a népi mesterségeknek.

– Újra reneszánsza lehet a kézművestermékeknek, mindennek ami személyes, mert van rájuk igény – fogalmazott a Komatál Program díjkiosztóján a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke. Lezsák Sándor köszönetet mondott mindazoknak, akik elküldték munkáikat a pályázatra, amivel segítették egy nemes hagyomány, a komatál küldésének újraélesztését.

– A Komatál Program igazi összefogás keretében tudott megvalósulni és reméljük, hogy idővel még inkább szárba szökken ez a kezdeményezés – mondta el köszöntőjében dr. Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma családpolitikáért felelős helyettes államtitkára.

– Lelki értelemben is tápláló a komatál, ami mögött a család található, ahol áldásként tekintenek a gyermekre, nem teherként – mondta többi között saját tapasztalatait is megosztva Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke. Hangsúlyozta: a program akkor éri el a célját, ha a tárgyak köré újabb közösségek szerveződnek.

– Az ötlet múlt év novemberében fogalmazódott meg. Korábban is kerestük, hogy melyek azok a magyar kulturális hagyományok, amelyeket a mai kor kihívásaink megfelelően újraéleszthetünk – nyilatkozta lapunknak Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője, aki hozzátette: az egyik legfontosabb feladatuk a mikroközösségek erősítése.

– Közösségi lét éltette valamikor az itt élő embereket, amit a századfordulón bejegyzett több mint tizenötezer civil szerveződés is bizonyított. Intézetünk 2012-es fennállása óta keressük azokat a kezdeményezéseket, melyeket felkarolhatunk, melyeknek az adott helyen van valamilyen gyökere, kulturális szempontból értéket hordoznak. A Komatál is egy ilyen program, hiszen a komatál szokása évszázadokon keresztül működött a Kárpát-medencében. Valamikor, ha a családban, rokonságban, szomszédságban gyermek született, akkor tizenkét napon keresztül a rokonok, ismerősök, a „komák” gondoskodtak az anyáról, vittek ételt a családnak – mondta el Závogyán Magdolna, aki hozzátette: erős társadalom ott van, ahol az emberek jól érzik magukat, azaz jól működnek a kisközösségek.

Tizenkét napig kell együtt gondoskodni a közösség új tagjáról

A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI), a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Lakitelek Népfőiskola és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Komatál Program segítheti a népi kézművesek piacra jutását is. Az idén januárban meghirdetett pályázatra közel 1300 alkotást jeleztek, melyek közül 990 érkezett be és 628 kapott a zsűritől minősítést. Az alkotók elsősorban hagyományos motívumokkal díszített termékeket neveztek, de akadtak modernebb, praktikus tárgyak is, amik szintén jól hasznosíthatók a háztartásokban. Az NMI oldalán létrehoztak egy felületet, ami a programhoz kapcsolódik. Új gyermek születésekor ott pályázhatnak azok a 12 fős közösségek, melyek vállalják, hogy 12 napon keresztül viszik a komatálat az újszülött családjába. A pályázók megnyerhetik az egyik most zsűrizett tárgyat – a minisztérium mindegyiket megvásárolta –, cserébe pedig fotókkal kell dokumentálniuk az általuk készített ételeket (amiknek a receptjét is kérik), de felvételeket várnak a babáról és a közösségi látogatásokról is, amiket az NMI oldalára kell feltölteni.

A legkiemelkedőbb tárgyak készítői 50–100 ezer forintos jutalomban is részesültek. A kiállítás jövő héten keddtől április 28-ig tekinthető meg a Lakitelek Népfőiskola Kölcsey Házában.