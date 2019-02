Kiskunmajsán hangol az Omega az új turnéjára

Tűzvihar elnevezéssel indul országos turnéra az Omega együttes, amely nyilvános főpróbát tart Kiskunmajsán, a városi sportcsarnokban.

A Kossuth-díjas zenekar már csütörtökön és pénteken is ott gyakorolt a szombaton 19 órakor kezdődő fellépésre, melyre minden jegy elkelt, így a koncert helyszínén sem lesz jegyárusítás.

A Tűzvihar turnén a progresszívabb időszak dalai szólalnak meg, modern, lüktető hangszereléssel. A műsoron szereplő legrégebbi szám ugyan több mint ötven éves, de a mai fülnek is kellemes, egyszerű szavakkal mesél, és remek hangulatot áraszt. A kortalan klasszikusok mellett, fiatalabb zenészek is színpadra állnak, miközben az előadást látványos lézershow is kíséri.

A 2019-es Omega – Tűzvihar sportcsarnok turné első állomása, február 9-én Szeged lesz.