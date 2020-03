Kiskunhalasi diák lett a megye legjobbja Kalocsán

A megmérettetésre anno 96-an jelentkeztek, közülük 16-an jutottak be a február 6-i, írásbeli elődöntőbe, majd onnan tízen a múlt hétvégi fináléba, ahol egy kiskunhalasi diák diadalmaskodott. A nyolc különböző intézményből érkezett mezőny hatalmas anyagot tanult meg: egyetemes történelemből az ókori Görögországtól a reformációig, magyar történelemből pedig a kezdetektől 1490-ig kellett felkészültnek lenni.

– Egyetemes történelemből egy összehasonlító feladatuk volt: a francia és az angol rendi fejlődés különbségeit kellett bemutatni, míg a magyar történelmi feladatnál a Hunyadiak két prominens képviselőjének, Hunyadi Jánosnak és Hunyadi Mátyásnak a külpolitikai összefüggéseit – vázolta a zsűri elnöke, dr. Kaposi József, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense.

Az egyetemi tanár kihangsúlyozta: mivel a szervező intézményben dolgozó pedagógusok által kiválasztott feladatok az érettséginek is kiemelt témakörei, mindenféle elváráshoz illeszkedik az, amiről a döntőben felelni kellett, és bár a szubjektum is benne van az értékelésben, az írásbeli és a szóbeli eredménye összeadódott, így biztosan korrekt végeredmény született.

A döntőben szerepelt tíz diákból hat Kecskemétről érkezett, míg egy-egy tanuló képviselte intézményét Kalocsáról, Kiskőrösről, Kiskunfélegyházáról és Kiskunhalasról. Utóbbi település Bibó István Gimnáziumának tanulója, Kovács Emma nyerte meg a versenyt; felkészítő tanára Földi Olinda volt. A dobogón szerepelt még Szabó Tamás (tanára: Gáspár Judit), a Kecskeméti Piarista Gimnáziumból és Szólya Miklós (tanára: Kissné Fekete Éva), a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumból. A házigazda Szent István Gimnázium versenyzője, a 10/B osztályos Kecskés Zsófia (tanára: Horváth Csaba) az ötödik lett.

Dr. Kaposi József mellett ott volt még a zsűriben Petrás Éva magyar–történelem szakos, és Kenyeres Zsolt történelem–földrajz szakos tanár is. Farkasné Bekes Rita intézményvezető-helyettes elárulta: a dobogósok és felkészítő tanáraik a Bajai Tankerületi Központ jóvoltából könyvutalványokat kaptak, de mindenki mást is jutalmaztak, oklevéllel, valamint egy saját ajándékkal: Békési Imre Arcok a gyerekkorból című, kalocsai emlékeket tartalmazó kötetének egy-egy példányával.

Elégedett volt a zsűri elnöke

A tanárok áldozatos munkája nyomán a diákok jól szerepeltek. Azt lehet mondani, hogy aki jó volt írásban, az szóban is jól teljesített, és ugyanezt tudom mondani a két témakör kapcsán is: ritkán volt olyan, hogy valaki az egyikben jó volt, a másikban gyengébb. Amit tovább lehet még fejleszteni, az a kifejezőképesség, az árnyaltabb megfogalmazás és a reflektívebb hozzászólás a témához. Összességében viszont elégedett vagyok – summázta Kaposi József. Hozzáfűzte: reméli, hogy az itt megjelent diákok némelyikével az országos középiskolai történelmi versenyen is találkozni fog.