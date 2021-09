Kiskőrös történetét mutatja be a film

Több mint hétszáz érdeklődő tekintette meg a Kiskőrös története című, 107 perces filmet a kiskőrösi Szüreti Mulatság nyitónapján. Szedmák Tamás alpolgármester, a film rendezője mesélt a több száz év eseménysorozatát feldolgozó alkotásról.

A történet 2014-re nyúlik vissza. Akkor rendeztek egy kiállítást Kiskőrösön, amely az I. világháború várost érintő eseményeit elevenítette fel. Ebben vett részt Szedmák Tamás és Turán István helytörténész. A nagy sikerű rendezvény után vetette fel Domonyi László polgármester, hogy készüljön egy várostörténeti könyv a település születésének 300. évfordulójára.

El is kezdődött a munka, rengeteg fénykép, forrás, dokumentum gyűlt össze magánszemélyektől, levéltárakból, mesélte Szedmák Tamás a Kiskőrös története című film rendezője, aki ma a város alpolgármestere.

Közben Bella Tibor Zoltán történelemtanár is csatlakozott az alkotó csapathoz. Az anyaggyűjtés során felvetődött, hogy jó lenne, ha egy film is készülne a neves évfordulóra. Levelezésbe kezdtek az MTVA archívumával, a filmalappal, ahonnan a rendelkezésükre bocsátottak egy jegyzéket, amelyben megtalálható az összes olyan anyag, amely említi Kiskőröst és adásba került az évek során. Részben ezek adták a film egy részét. A könyv megjelenése előtt kezdtek foglalkozni a filmmel. El is készült egy 24 oldalas narrációs anyag, amely egy 80–90 perces alkotás hátteréhez volt elegendő. Közben gyorsan teltek a hetek, és az emlékév miatt a könyv készült el hamarabb. Annak megjelenése után viszont több idő maradt a film megszerkesztésére, legyártására, a stáb is bővült.

Bevonták például Turek Miklós színművészt, akit a kiskőrösi közönség jól ismer. Ő a saját stúdiójában mondta a filmre az összekötő szöveget. A munkába besegített Szkárosi Márk szinkronszínész is. Ezek mellett felvettek olyan minibeszélgetéseket is, melyek interjúalanyai az adott történelmi kort jól ismerik. Köztük volt például Wilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészeti osztályvezetője, Bella Tibor Zoltán történész, Turán István helytörténész, Kispálné dr. Lucza Ilona, a múzeum korábbi igazgatója, Lupták György esperes és Domonyi László polgármester is.

A film szerkesztése-gyártása idén januárban gyorsult fel.

Néhány hete már a befejezésen kellett gondolkozni. Ekkor jutott a látókörükbe egy budapesti fiatalember, aki látványos drónfelvételeket készített Budapestről is. Babics Oszkárt kérték fel egy olyan részlet elkészítésére, amely felülről mutatja Kiskőröst. A világ „drónforgatói” között a 45. helyen jegyzik a fiatalembert, aki augusztus közepén készítette el a látványos felvételeket, amely izgalmas befejezést ad a filmnek.

Az érdeklődésre való tekintettel pénteken és vasárnap 18 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Központ színháztermében ismét levetítik a Kiskőrös története című filmet. A vetítésen való rész­vétel ingyenes.

Várják a családi, közösségi felvételeket Szedmák Tamás szerint a város történelmének a középkori időszakát mélyebben lehetne kutatni. Ehhez idő, energia és persze pénz is kell. Mint mondta, léteznek olyan pályázható források, amelyek segítségével ritka dokumentumok másolatait be lehet szerezni. Illetve a helyi digitális archívumban is mintegy 90 ezer darabnyi forrást, képet archiváltak. Ennek jelentős része további feldolgozásra vár. Látva a filmet, szívesen várnak magánszemélyektől családi és közösségi videófilmeket is, amelyeket örömmel archiválnának. Elmondta, hogy a Kiskőrös történetéből nyomtatott ötezer darab könyv többsége elfogyott. Azóta azonban sok értékes dokumentum érkezett, amelyek megérdemelték volna, hogy bekerüljenek a könyvbe. Nem kizárt, hogy egy második kiadás esetében helyet kapnak benne. Végül megemlítette, ha találnak forrást, akkor 10–15 perces filmsorozatot készítenének egy-egy olyan témából, amelyek kimaradtak a filmből, vagy röviden dolgoztak fel.

