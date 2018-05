Kilenc festő dolgozik a császártöltési művésztelepen

Huszonegy év alatt harminckét alkalommal fordultak meg kortárs művészek a Bozsó János Művésztelepen. Az alkotótábor festői május 6-án, vasárnap Kecelen tárlattal mutatkoztak be a helyi közönségnek.

Vasárnap nyílt meg a Bozsó János Művésztelep, melynek alkotói Császártöltésen készítik ezekben a napokban a festményeiket. A megnyitó napján a tábor kilenc festője mutatta be otthonról hozott válogatott alkotásait, majd ezeket állították ki a keceli művelődési házban. A tárlat látogatóit Flaiszné Sendula Margit köszöntötte, aki bemutatta az alkotók tevékenységét. Ezt követően Sáfár Mónika és Egyházi Géza zenés előadásával örvendeztette meg az érdeklődőket. A tárlatot május 14-ig lehet megtekinteni.

Az idei alkotótábor már a harminckettedik abban a sorban, amelyet huszonegy éve Schindler János, Kecel akkori polgármestere álmodott meg. A történet valamikor a ’80-as évekre tekint vissza, mesélt Schindler János, a tábor szervezője. Mint mondta, mindig érdekelte a képzőművészet, gyakran elutazott Kecskemétre az alkotóházba. Ott Fekete László igazgatóval összebarátkozott, megismerkedett a művészekkel és több alkalommal is vásárolt tőlük alkotásokat. Már akkor felvetődött benne az alkotótábor megrendezésének lehetősége. Végül Bozsó Jánossal egyeztettek ennek a lehetőségéről.

– A Klapka Házban két perc alatt igent mondott a festő, miután vázoltam az elképzelésemet – mondta Schindler János. Akkor az első művésztelepre hat alkotót hívtak meg, az önkormányzat vendéglakásai­ban helyezték el őket. Minden évben, tavasszal és ősszel egy-egy tábort szerveztek. A művészek a keceli utcá­kat, házakat, tanyákat dűlőket gyümölcsösöket festették meg, illetve azt a külterületi világot, amely egy letűnő életforma maradványa volt. A szakmai munkát Bozsó János festőművész irányította. A virágkiállítások idején mutatták be a táborban készült képeket, amelyek egy része a város tulajdonába került.

A helyi polgárok is érdeklődve fordultak a kortárs festők munkái felé, egyre többen vásároltak festményeket, melyek ma is díszítik a keceliek lakásait. Az elmúlt 21 év során az ország különböző részéről jöttek festők a művésztelepre, eddig összesen 74 alkotót láttak vendégül, közülük négy Munkácsy-díjas művészt is. Magyarország egyik nagy, évente megszervezett tárlatán – amelyet Hódmezővásárhelyen rendeznek meg – az egyik évben az ott bemutatkozó ötven festő közül 15 megfordult Kecelen is.

Schindler János azt mondja, hogy sok esetben maguk a művészek javasolnak egy-egy új tagot. – Tavaly Várkonyi János, ismert békéscsabai festő jelezte nekünk, hogy korára való tekintettel nem tud részt venni a tábor munkájában, viszont ajánlotta Buday Mihály festőművészt Zalaszentgyörgyről – részletezte Schindler János.

A művésztelep alkotói

Alim Adilov festőművész – Solymár

Buday Mihály festőművész – Zalaszentgyörgy

Csuta György festőművész – Békés

Kossuth Tivadar festőművész – Szatymaz

Krokker Krisztina festőművész – Nagypáli

Palásti Renáta festőművész – Fót

Pósa Ede – Balatonszemes

Sáli Róza festőművész – Budapest

Schleif Sándor festőművész – Újvidék