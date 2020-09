Kiemelt arany minősítéssel díjazták a fiatal táncospárt

A nyár utolsó hétvégéje az év első színpadra lépését és egyben egy kiemelt arany minősítést is hozott a fiatal táncospárnak, a varsádi Andrási Teklának és az ordasi Szabó Zsoltnak.

A Szekszárdon rendezett Dél-dunántúli Hagyományőrző Szólótáncversenyre négy megye huszonkét településéről huszonhárom együttes szólótáncosa és táncospárja nevezett, mintegy száz­húszan közel hatvan produkciót adtak elő.

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség és a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület által szervezett versenyen a Hőgyészi Székelykör Bokréta Néptánccsoportja színei­ben nevező táncospár, Tekla és Zsolt bukovinai csárdást és silladrit adott elő, mellyel elvarázsolták a négyfős neves zsűrit, olyannyira, hogy táncaikra a legjobb, azaz kiemelt arany minősítést kaptak, emellett még a Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület és a Paksi Német Nemzetiségű Hagyományőrző Egyesület ajándékcsomagját is kiérdemelték.

A két fiatal sok szállal kötődik megyénkhez, Ordashoz, Géderlakhoz, Kalocsához. Az ordasi Szabó Zsolt egészen kis korától a Géderlaki Hagyományőrző Népi Együttesben táncol. Az együttes akkori koreográfusa, Herczeg Gábor a hőgyészi együttesben is tanított, és 2017 márciusában egy budapesti néptánctalálkozóra elvitte Zsoltot, pótolni a hőgyészi megfogyatkozott „legénységet”. Zsolt és Tekla ekkor találkoztak először, s a fellépés a hőgyésziekkel olyan jól sikerült, hogy Zsolt is az együttes tagja lett. Talán Tekla szép kék szemének is volt némi szerepe ebben, hiszen 2017 nyara óta már együtt táncolnak, és még ezen a nyáron egy bukovinai fesztivál után a magánéletükben is egy pár lettek.

Tekla jelenleg Budapesten dolgozik asszisztensként az IBM-nél, Zsolt pedig harmadéves Gödöllőn, a Szent István Egyetemen, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöknek tanul. A munka és tanulás mellett mindkét fiatal életében nagyon fontos a népi értékek, hagyományok őrzése, a népi tánc minél autentikusabb elsajátítása és bemutatása. A géderlaki, hőgyészi együttesek mellett idén augusz­tus elejétől csatlakoztak a Kalocsai Hagyományőrző Egyesülethez is.

– Számunkra nagyon fontos elismerés ez a rangos minősítés, erős mezőnyben kitűnő táncosok között indultunk, s nagyon jólesett, hogy a neves szakmai zsűri nagyon megdicsért bennünket – mondták a fiatalok, majd azt is elárulták, hogy minősítő versenyen eddig csak a hőgyészi tánccsoporttal vettek részt, mely eddig már többszörösen „bearanyozódott”. Párosban 2018-ban érték el az első nagyobb sikert, a Sebestyén „Bada” Ferenc szólótáncversenyen kategóriájukban elsők lettek, így megkapták a verseny névadójáról elnevezett díjat is.

A szeptember vége még tartogat egy fellépést a fiatal táncosoknak, a Hőgyészi Székelykör Bokréta tánccsoportjával Kapolcson, egy völgyhétvégén lépnek majd fel.