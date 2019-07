Kiállítással vette kezdetét a kecskeméti Kodály fesztivál

Dr. Gombkötőné Tóth Ilona kiállításával hétfőn hivatalosan is kezdetét vette Kecskeméten a Kodály Művészeti Fesztivál. A Hírös Agóra kulturális központban látható Képbe írt mesék című tárlat festményei a népies világot idézik meg.

A július 15-26. között tartó Kodály Fesztiválon a komolyzene mellett más művészeti ágak is szerepet kapnak. Így a kulturális seregszemlébe tökéletesen illeszkedik Gombkötőné Ilona festményeiből válogatott kiállítás.

A festmények boldogságot, vidámságot sugároznak, ahogyan maga a festőművész is. Mindig mosolyog, annak ellenére is, hogy életében sok nehézséggel kellett szembenéznie.

Az alkotásokat Kalmár Ágnes művészettörténész mutatta be és ajánlotta a közönség figyelmébe a megnyitón. A népies élet ihlette tárlaton Csík János és barátai zenéltek, tökéletes hangulatot teremtve a nem mindennapi képekhez.

Dr. Gombkötőné Tóth Ilona 1933-ban született Ballószögön. Tizennégy évesen került Kecskemétre, ahol tanulmányait végezte. Férje halála után, 1981-ben kezdett el festeni. Eleinte magát képezte, majd alkotótáborokban mélyítette tovább tehetségét. Számos kiállítása volt, naiv festményeit a hazai és az egyéni, csoportos tárlatok mellett külföldön Norvégiában, Németországban, Japánban, Dániában, Indiában, Franciaországban is kiállította. Több ízben szerepelt Kecskeméten is, a Naiv Művészek Múzeumában. Művét a gyűjteményben is őrzik.

Műveit a népies élet ihlette és ihleti ma is. Elsősorban a gyermekkori emlékeit örökíti meg az alkotásokon. A tárlat augusztus 15-ig látható.