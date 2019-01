Kiállításra készülnek a helytörténeti gyűjteményben

1908. január 23-án született Kiskunmajsán Konecsni György grafikusművész, akit a magyar plakátművészet atyjának tartanak. A munkásságáért számos nemzetközi elismerést és két Kossuth-díjat is elnyerő művész tiszteletére kiállítás nyílik február elején a helytörténeti gyűjteményben. A tárlat anyagának egy részét ezúttal is rendhagyó módon szeretnék a közönség elé tárni.

– Paizs Éva majsai festőművész kiállításához és az Orosz világ Kiskunmajsán címmel szervezett rendezvényünkhöz hasonlóan, szeretnénk ezt is közösségi összefogással színre vinni, méltó módon, a lehető legteljesebben bemutatva a műértő majsai magángyűjtők által őrzött alkotásokat is – fogalmazott Nahimi Péter, a gyűjtemény vezetője. Mint megtudtuk: a Nemzeti Galériában őrzött alkotásokat és bélyegterveket is kiállítanak.

Ha valaki részese szeretne lenne a tárlatnak, az január 28-ig eljuttathatja a helytörténeti gyűjteménybe a birtokában levő bármilyen Konecsni Györgytől származó műalkotást, vagy bemutatásra érdemes emléktárgyat.