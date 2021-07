Kiállításon mutatták be az alkotótábor remekeit

A héten rendezték meg a 44. Tiszakécskei Képzőművészeti Alkotótábort, ahol az alkotói szabadság találkozik a kécskei táj jelentette inspirációval és az ihlető beszélgetésekkel. Idén is számos művész alkotott a táborban, és a kész művekből pénteken nyílt kiállítás a Kécskei Alkotók Házában.

Alkotói szabadság, közösség, Tiszakécske épített és természetes környezete – ezek adják az 1977 nyara óta megrendezett meghívásos Tiszakécskei Képzőművészeti Alkotótábor lelkét. A héten 44. alkalommal gyűltek össze az ország számos pontjáról érkezett művészek, hogy több helyszínen engedjenek a város inspiráló erejének.

– Alapvetően évtizedek óta van egy alkotói mag, amely évről évre visszatér nyáron Tisza­kécskére, de csakúgy, mint a korábbi években, az idén is meghívunk új művészeket

– mondta Gyalai Béla tiszakécskei festőművész, az alkotótábor vezetője.

– A művészek örömmel érkeznek Tiszakécskére, ahol a környék és az emberi közeg is nagyon jó, és csak ennyi kell az alkotáshoz, mert meghatározott tematika nincs, mindenki szabadon alkothat – mondta Gyalai Béla, hozzátéve, hogy a héten elkészült munkákból, illetve akár hozott anyagból kiállítás nyílik, alkotónként három-négy műből.

– Mindenkinek van egy világa és mindenki más technikával jeleníti meg ezt, ez a sokszínűség is adja a mögöttünk álló egy hét szépségét – vélekedett Gyalai Béla, aki elmondta, hogy a kécskei alkotótábor volt az első, amit az előző rendszerbeli kultúra ura, Aczél György engedélyezett, aki meg is jelent az első alkalommal.

Sinkó János szegedi festőművész kisebb kihagyásokkal immár 20 éve az alkotótábor visszatérő résztvevője.

Fő témái a létezés ősi elemeinek – változás, átalakulás – képzőművészeti megfogalmazása. Mint elmondta, a környezet és a baráti kapcsolatok sokat jelentenek számára, és ezek a hatások a művein is megjelennek. Az elmúlt napokban több festménye is elkészült, melyek megtévesztően kollázsnak tűnnek, ám valójában olajjal készültek. Az alkotótáborban készült munkáin is az ősi, fosszíliaszerű formák köszönnek vissza, valamint megjelenik az átalakulás témája is.

A tiszakécskei származású, de Sándorfalván élő Retkes Máté a tábor egyetlen szobrászművésze. Három alkotása is készült most Kécskén. Termékenyítőnek élte meg az idősebb mesterekkel folytatott párbeszédet, akiknek visszajelzései is segítettek abban, hogy tökéletesítse munkáit. Két ókori görög gályát készített, melyek megtervezése és megformázása rengeteg munkát igényelt. Az egyik egy acélszobor, melyet három milliméteres acéllemezből készített, címe Ütköző gályák, melyet az i. e. 480-ban lezajlott szalamiszi tengeri csata inspirált, ahol a kicsi, de fürge és találékony görög sereg elsüllyesztette a perzsák hatalmas túlerőben lévő hajóhadát. A görögök bronzzal borított döfőorral lékelték meg a perzsa hajókat. Retkes Máté szerint ez a találmány az ember szörnyű okosságát szimbolizálja, vagyis azt az okosságot, melyet a pusztítás szolgálatába állít, míg a hatalmas perzsák az önhittség csapdájába sétáltak. A szobrászművész egy másik hajó mellett megformázta Assisi Szent Ferencet is.