Kettős keresztet szenteltek Hetényegyházán

A magyarság összartozását jelképező kettős keresztet állítottak Hetényegyházán, a Kalmár Tanyánál, a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából. A kereszt díszátadását hétfőn tartották.

A magyarság összetartozását jelképező kettős keresztet állított Kalmár Pál és családja a Hetényegyházi Kalmár Tanya mellett haladó túraútvonalon Trianon 100 éves évfordulója alkalmából. A kettős kereszt díszátadó ünnepségét hétfőn tartották a Hetényegyházi Részönkormányzat, a Hírös Rovó Kör és a Wass Albert Olvasókör szervezésében. Az átadáson dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a kilátogatókat. Mák Kornél emlékeztetett, hogy a kettős kereszt a nemzet összetartozását és a keresztény Magyarországot szimbolizálja. Hangsúlyozta, hogy hiába immár egy évszázada szakították szét Nagy-Magyarországot, nem szabad elfelejteni azt, ami történt és ma is figyelmeztetnie kell bennünket arra, hogy a jelenben is ápoljuk és megéljük magyarságunkat, közös kultúránkat. Hangsúlyozta, hogy ha a közös kultúrát és hitet feladjuk, akkor a magyarság asszimilálódhat, ezért nagyon fontosak a magyarságerősítő politikai folyamatok – a kettős állampolgárság, a kulturális segítség, a székely autonómia –, ami nem ellenségeskedés, hanem jogos, a magyarság érdekében tett lépések. Elmondta, hogy 100 évvel Trianon után is tovább kell vinnünk azt a példát, amit az 1000 éves Nagy Magyarország adott. A több mint három méter magas, betongyámon nyugvó keresztet állító Kalmár Pál elmondta, hogy azért állították fel az emlékezés keresztjét, hogy az arra járók elmondhassanak egy imát a magyarságért.

A kettős kereszt megszentelése után 100 fehér galambot engedtek a magasba.

Az átadáson K. Szabó Benedek és Radics Tivadar szavalatai, Szabó Sándor tárogatóművész előadása, Csernus Lajos, a Hírös Rovó Kör elnökének gondolatai és Dr. Papp Zoltán, a Hetényegyházi Részönkormányzat vezetőjének éneke segítették az emlékezésre hangolódást.

A kereszt tövében elhelyezett, trianoni évfordulót megidéző faragványt Csapó Imre fafaragó művész készítette.