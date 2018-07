Két zarándokutat is tervez a versvándor

Folytatja küldetését Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó. A kunszentmiklósi versvándor nemrég érkezett vissza Kárpátaljáról, szeptemberben pedig egy 450 kilométeres kerékpáros zarándoklatra indul, melynek végcélja Nándorfehérvár lesz.

A harmadik tanév telt el úgy, hogy nem tanítok történelem–testnevelés szakos tanárként, hanem versvándorként járom a világot. Gyermekkori álmomat próbálom megvalósítani, hogy minél több, Kárpát-medencében, illetve más területeken élő magyarnak eljuttassam, megismertessem a hazai irodalom remekeit – mondta el lapunk érdeklődésére Tóth Péter Lóránt.

Az idei évben Arany János és Petőfi volt a fő téma. Előadásaival, melyben a legfőbb hangsúlyt a költők barátsága kapta, sikerült eljutnia Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, Délvidékre, a Horvátországi Baranyába, de volt Párizsban és Kanadában is. Ezt megelőzően Hajvert Ákos Radnóti-­díjas versmondóval, a Vajdasági Magyar Versmondók Egyesületének elnökével és Török Noémi Aranypáva Nagydíjas népdalénekessel közösen az Arany János-­emlékév kapcsán tartottak előadásokat. Az örökség címmel a Délvidéken, illetve a horvátországi Baranyában, majd január első hetében a Felső-Kiskunság öt településén. Az újabb turné májusban indult.

– Arany János és Petőfi Sándor barátsága Brestyánszki Boros Rozáliát, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház dramaturgját is megihlette. A közelmúltban elkészült Szabadságharc című drámát Kálló Béla szabadkai színművésszel dolgoztuk fel. A színpadi játékkal tavasszal kezdtünk el tájolni a Vajdaságban. A kamaradarabot szeretnénk elhozni a Felső-Kiskunság településeire is, ahol

Petőfi megfordult, de a jövő év márciusában Kanadában is szeretnénk bemutatni – tette hozzá a versvándor.

Tóth Péter Lóránt a nyáron a XXIX. Tusványos – Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborba készül, ahol az Arany Erdély című előadást mutatja be Antal Sándor székelyföldi brácsaművész közreműködésével. Az ősszel pedig négyszázötven kilométeres kerékpárutat tervez Nándorfehérvárra.

– A három országot átszelő magányos kerékpáros zarándoklat Kunszentmiklósról indul szeptember 12-én. Az első szakasz a magyarországi zarándokúton halad végig, Szerbiát érintve ér Horvátországba, majd onnan kanyarodik vissza Újlakon és Újvidéken keresztül Nándorfehérvárra. „Pihenésként” esténként Mátyás királyról és Kapisztrán Jánosról tartok előadásokat a templomokban a helyi közösségeknek – ismertette útjának állomásait és témáját a kunszentmiklósi előadó.

A jövő tavasszal Radnóti Miklós nyomában jár majd Tóth Péter Lóránt. Május 5-én, a költő születésnapján indul el gyalogosan Bor, Lager Hei­denauból, az út Abdáig tart, ahol végeztek vele az SS különítményesei. Az erőltetett menet, a gyötrelmek 700 kilométer hosszú útját 35 nap alatt (ennyi évet élt a költő) teszi meg a versvándor és tart előadásokat Radnóti Miklósról, a modern magyar líra kiemelkedő képviselőjéről.

Duplázni akar a versvándor

Az elmúlt évben Tóth Péter Lóránt több mint 500 verses előadást tartott a határon túli magyar lakta régiók 190 településén. A jövő esztendőben szeretne még több helyre eljutni, megduplázni az előadások helyszíneinek számát. Kiemelt céljának tekinti, hogy határainkon belül és a Kárpátalján is minél többen ismerkedjenek meg a magyar irodalom szépségével.