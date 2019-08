Két hétig várja a látogatókat a jászszentlászlói kiállítás

Mészáros László, a Helytörténeti és Faluvédő Egyesület elnökének magyar kiadású bankjegygyűjteményéből nyílt kiállítás szombat délután a jászszentlászlói művelődési házban. A tárlat a hazai bankjegyeket, államjegyeket és egyéb fizetőeszközöket mutatja be. A kiállítás anyaga az 1848-tól napjainkig tartó időszakot öleli fel.

Mészáros László először mutatja be teljes gyűjteményét a nagyközönség előtt, több mint harmincéves gyűjtőmunka gyümölcse tárul a látogatók elé. Mészáros László kisgyermekkora óta megszállottan gyűjti a bankjegyeket, zsibpiacokon és aukciókon jutott hozzá a legkülönlegesebb darabokhoz. Mint mondta, vannak olyan címletek, melyekre éveket várt, mire meg tudta szerezni.

– A kiállítás a Magyarországon forgalomba került bankjegyeket, államjegyeket és szükségpénzeket mutatja be. A tárlat 1848-tól, az első magyar bankjegyektől indul. A szabadságharc bukásával azonban ezek megszűntek, és 1918-tól beszélhetünk újra magyarországi bankjegyekről. Addig csak az osztrák, majd a kiegyezés után az osztrák–magyar bank által kiadott bankjegyek voltak forgalomban – részletezte Mészáros László. Elmondta azt is, hogy sokáig Svájcban készültek a magyar bankjegyek, 1923-ban indult el hazánkban a pénzjegynyomda és 1924-ben alakult meg a Magyar Nemzeti Bank, majd 1926-ban a pengő megjelenésével indul el a hazai bankjegyforgalom. A második világháború után a pengő viszont teljesen elértéktelenedett. A háború befejezését követően a pengő értékvesztése a világtörténelem eddigi legnagyobb méretű pénzromlását produkálta. A Magyar Nemzeti Bank közreműködésével valósult meg 1946. ­augusztus 1-jén a stabilizáció és jelent meg az új fizetőeszköz, a forint – sorolta Mészáros László. A helytörténeti egyesület vezetőjének tárlatát korabeli újságcikkek, plakátok színesítik, hogy ezzel is részletesebb képet kapjon a látogató a kor bankjegyeiről, történelméről, illetve a gazdasági élet változásairól.

Betekintést nyerhet a látogató a szükségpénzek és pénzhelyettesítők világába is. Ezeket a háborúk alatt, a válságok idején a lecsökkent pénzforgalom pótlására adták ki, hogy mégis működjön a gazdaság. Mészáros Lászlótól megtudtuk, a legnagyobb mértékű válságpénz-kibocsátás 1919-ben a tanácsköztársaság idején történt hazánkban. A válságpénzek között voltak települési és magánkiadásúak is.

Mészáros László személyes kedvencei a katonai kiadású pénzhelyettesítők. A kiállításban láthatóak az első világháborúban kibocsátott példányok. A hadifogolytáborokban alkalmazott pénzt csak a tábor területén tudták használni a rabok, ha valaki megszökött, már nem tudott vele fizetni. A Vöröskereszt által utalt pénzeket ilyen formában kapták meg a foglyok – mondta el a helytörténeti egyesület vezetője. Gyűjteményében napjaink pénzhelyettesítői, kistérségi helyi pénzek is láthatóak, mint például a Soproni Kékfrankos, a Balatoni és a Bocskai Korona, melyeket a helyi gazdaság fellendítése céljával adtak ki.

A kiállítás szombattól két hétig látogatható a művelődési ház nyitvatartási idejében.