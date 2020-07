Képzőművészeti alkotóközösség tárlata nyílt Nagykőrösön

Több hónapig tartó kényszerszünet után szerdán ismét tárlat nyílt a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ Rácz József Galériájában. A Nyári Tárlaton a New World in Art kortárs képzőművészeti alkotóközösség hét tagjának festményeit és grafikáit tekintheti meg a közönség.

A New World in Art az ország minden részén, valamint Szlovákiában és Olaszországban alkotó képzőművészek közössége, baráti társasága. A nagykőrösi mellett Tatán, a Kristály Imperiál Hotelben van állandó kiállításuk, mely egész évben tart és minden hónapban a közösség más-más tagja mutatkozik be. A megnyitókon a kiállítók személyesen is részt vesznek és ahol már szerepeltek, szívesen invitálják őket ismét. Így volt ez Nagykőrösön is, hiszen szerdán immár másodszor mutatkoztak be a városban.

A kiállítást Juhász Nándor, a kulturális központ igazgatója nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy a korlátozások után ismét személyesen fogadhatja az intézmény a kultúra iránt érdeklődőket, majd bemutatta az alkotóközösséget és a kiállítókat.

A csoport alapítója Bolla Márta, aki Budapesten és a Tisza partján felváltva él. Festőművésznek készült, de villamosmérnök lett. Nincs kedvenc technikája, így a grafikától kezdve a vászonra festett olajképek is megtalálhatóak munkái között és sokszor dolgozik vegyes technikával. Mesterei Tóbisch Ilona és Luzsica Lajos festőművészek. Bolla Márta 2017-ben hozta létre az alkotóközösséget és tagja emellett a Belvárosi Művészeti Egyesületnek és a Magyar Alkotóművészek Szövetségének.

A nagykőrösi Somlyai Péter asztalos szakmát tanult, ezzel a szaktudással ma már családja szükségleteit elégíti ki és ő maga készíti a keretet festményeihez. Részt vett a Rácz József nagykőrösi festőművész által vezetett képzőművészeti körben. Első alkotása az 1970-es években készült. Kedvenc festészeti eszközei az olaj, az akrill és akvarell. Nagy hatást gyakoroltak rá a realizmus és az impresszionizmus mesterei, de közel állnak hozzá a modern technikák is. Több mint 200 festménnyel rendelkezik.

Harangi Andrea festőművész, költő felsőfokú tanulmányait emberi erőforrás gazdálkodás-társadalombiztosítás szakon végezte. Csaknem két évtizede a bankszektorban dolgozik. Családja kitartó támogatásával több mint 15 éve foglalkozik festészettel és 2015 óta költészettel, elsősorban szabadvers-írással. Eddigi művészeti pályafutása során több csoportos és egyéni kiállításon vett részt.

Szitár Éva 2015 augusztusában kezdett el festeni, korábban nem volt komolyabb kapcsolata a képzőművészettel. Azonban 2015 óta 450-500 képe készült el. Kezdetben akrillal festett vászonra, ezt követte a rajz és a grafika, 2017 óta pasztellel dolgozik. Az első önálló kiállítása 2016-ban volt Tiszakécskén, majd Budapesten két további tárlata. Munkái közül egy magyar költő verseskötetének illusztrálására legbüszkébb.

Gazsó-Baráth Klára festőművész bevallása szerint a természet és a színek szerelmese. Kerámiakészítéssel foglalkozott sok éven át, mestere Kőrösi Sándor képző- és iparművész volt. Civil életében a családi vállalkozásukban dolgozik, festészettel hétvégente tud foglalkozni, amikor kiszabadul a fővárosból a természetbe, ahol a múzsája lakik. Olajfestékkel fest vászonra, kedvenc témája a természet ábrázolása.

Ádám Zsolt kecskeméti festőművész többnyire szénnel és pasztellel dolgozik. A fény-árnyék technika megoldásaival próbálja az ember érzelemvilágát és a természetet ábrázolni.

A kalocsai Nagy-Kóré Mária 2014-ben, egy tanfolyamon kezdett rajzolni grafittal és pasztell ceruzával. 2016-ban kezdett akrillal festeni és autodidakta módon sajátította el az akrill festés fogásait. 2017-től betekintést nyert az olajfestés és a késes technikájába. Szereti az absztrakt és a realista ábrázolást, három önálló kiállítása volt, több díj tulajdonosa.

A megnyitót követően a csoport Harangi Andrea festményével és kötetével lepte meg az igazgatót. A festmény a kulturális központ falát díszíti majd, a kötetet pedig a Szabó Károly városi könyvtárból lesz kölcsönözhető.

A kiállítás augusztus közepéig látogatható.