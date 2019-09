Képzőművészek találkoztak Király József kertjében

Közel ötven képzőművész látogatott el szombaton Király Józsefhez és állította ki művét a művészpártoló kecskeméti önkormányzati képviselő kertjében.

Tizenhét éve, 2002-ben a kecskeméti Gyenes Péter és a szarvasi Bessenyei Bence falfestményeket készített Király József hunyadivárosi házának kertjében, majd megkérték a tulajdonost, hadd mutassák meg az alkotást művészbarátaiknak. A jó hangulatú beszélgetés nyomán felvetődött az az ötlet, milyen jó lenne, ha rendszeressé válnának a hasonló kötetlen találkozók. Ez így is lett, Király azóta minden évben meginvitálja a kecskeméti és környékbeli alkotókat, festő-és szobrászművészeket, fotósokat otthonába (volt olyan év, hogy többször is). Az is hagyománnyá vált, hogy minden vendég magával hozza néhány új művét, melyekből a hangulatos kertben, paravánokkal egy kis kiállítást is berendeznek.

A mostani alkalommal az egyébként önkormányzati képviselőként is ismert házigazda megkérte a művésztanárokat, hogy ifjú tanítványaikat is hívják el, így sok fiatal művésszel bővült a kiállítók köre. Budapestről Vancsó Zoltán és az Imágó fotóiskola több növendéke is ellátogatott a kecskeméti művésztalálkozóra. És természetesen ott voltak – mint tizenhét éve mindig – az állandó résztvevők, neves kecskeméti alkotók: Bruncsák András, Gyenes Péter, Harsányi Zsuzsanna és Szappanos István. Ebéd után egy közös “tárlatvezetés” során mindenki elmesélte, mi történt vele az elmúlt egy évben, éppen min dolgozik, és bemutatta kiállított művét.