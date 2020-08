Képzőművészek foglalták el a főteret Kiskunfélegyházán

Ha a látogató nem megy el az alkotóhoz, akkor az alkotó megy el a látogatóhoz – mottóval rendezték meg immár tizenötödik alkalommal a Miénk itt a tér szabadtéri kiállítást Kiskunfélegyháza főterén. A tárlat központ témája idén a megújult főtér volt.

A Miénk itt a tér szabadtéri kiállítást kisebb megszakításokkal 2002 óta rendezik meg a város szívében, a Petőfi tér mögötti 1848-as szökőkút körül. Idén azonban alkalmazkodva a felújított tér adottságaihoz a szervezők más oldalról, más szemszögből közelítették meg a teret és más technikákkal állították fel a kiállítást. – A rendezvény az évek során bebizonyította, hogy igenis lehet közvetlenül az emberek közé elhelyezve népszerűsíteni a képzőművészetet. Az elmúlt évek kiállítási anyagai elsősorban helyi, s egyben a város vonzáskörzetében élő tehetséges fiatalok – festők üvegkép készítők, faszobrászok, fotósok és keramikusok – munkáiból állt össze, de olyan nagy nevek is mint Bubutimár Éva, Schéffer Anna, Kun Éva, Bercsényi Miklós, valamint a Nemzetközi Terra Kikinda Szimpozion óriási alkotásai is emelték a kiállítás színvonalát – sorolta a megnyitón Kovács-Csonka Szilvia, a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója. Elmondta, a Miénk itt a tér az elmúlt közel két évtized alatt számos témát érintett, a kiállítások mindig valamilyen koncepció köré épültek. Így például a témák között szerepelt már a levegő, a tűz, a víz, a föld, az ember és Félegyháza is.

Az idei kiállítás fő témáját a Zöldváros projekt adta, a megújult főtér ihlette meg az alkotókat, akik idén a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Egyesületének, illetve a Holló László Képzőművész Körnek a tagjai. A téren ezúttal Lukács Ferenc, Kürti Lászlóné, Kis Virág, Kis László, Rátkai Zsuzsa, Fekete László, Molnár István, Szabó Ildikó, Feketéné Papp Éva, Mindszenti Lászlóné, Karsai Ildikó, Rádi András, Csenki Tibor, Kovács Edit, Mészáros Ildikó, Pozsár Miklósné, Rácz Lászlóné, Sinkó Andrea, Török Tamás, Vakulyáné Varga Erika, Ruth Petra Galler, Bánkúti Emese és Siposné Bodnár Erika munkái láthatók – sorolta az igazgatónő, aki arról is beszámolt, hogy az idei Miénk itt a tér kiállítás alkalmával a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Egyesülete Zöldülj címmel rajzpályázatot hirdetett a félegyházi gyerekek számára. A beérkezett rajzok közül a zsűri tíz alkotást választott ki, melyből olyan kerámia képek készültek és kerültek ki a főtérre, amik a tér helyes használatára hívják fel a járókelők figyelmét.

A téren sétálva tehát Patyi Amira Renáta, Janó Péter, Farkas Alex, Lajkó Lukács, Horváth Jázmin, Horváth Kitti, Cserényi Lilla, Borsos Dávid, Csillag Zalán és Csertő Tímea munkái hirdetik, hogyan őrizhetjük meg a felújított teret az utókor számára.