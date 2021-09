Képeslapok idézik meg Petőfi életét a kecskeméti tárlaton

Petőfi képes-levelezőlapokon címmel nyílt új tárlat Kecskeméten, a Katona József Emlékházban. A történelem és irodalom iránt érdeklődők Sebestyén Imre képeslap-gyűjtő értékes és különleges gyűjteményéből láthatnak válogatást.

Ezt ne hagyja ki! Lezárult a vizsgálat: Karácsony nem oktathatott volna a Corvinuson

A kiállítás egyben előhírnöke a közelgő Petőfi Emlékévnek, hiszen országszerte programok sokasága állít majd emléket 2022-ben és 2023-ban a nagy magyar költő születésének 200. évfordulójának.

A pénteki megnyitón Székelyné Kőrösi Ilona történész, a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület elnöke méltatta Sebestyén Imre gyűjtői munkásságát, felelevenítette a képeslapok történelemben betöltött egykori szerepét, majd Petőfi és Kecskemét szoros kapcsolatáról szólt.

Sebestyén Imre országos szakmai körökben is elismert gyűjtő, a magánszemélyek között az egyik legnagyobb gyűjteményt tudhatja magáénak.

A keceli származású, de az 1970-es évektől Kecskeméten élő gyűjtő hatvanöt éve gyűjti a képeslapokat, több mint 450 ezer darab gazdagítja kollekcióját.

Az elmúlt évtizedekben mintegy 380 kiállítást rendezett hatvan témakörben, köztük az elmúlt évszázadok nagy magyar történelmi eseményeit felelevenítő tárlatokat láthatott a közönsége, de óriási sikere volt a régi Kecskemétet megidéző sorozatának is. A képeslapok iránti szeretete és tisztelete példaértékű, óriási értéket mentett meg az útókornak.

Székelyné Kőrösi Ilona a képeslapok XIX. századi megjelenéséről is mesélt. Mint mondta: a képeslapok történelmi lenyomatok, melyek az elmúlt században, évtizedekben nagyon fontos szerepet töltöttek be a magyarok életében is. Igaz, ma már alig keresik, alig ismertek, de a múltban betöltött szerepük jelentős volt.

Az október végéig látható kiállításon Petőfi élete és munkássága jelenik meg a képeslapok segítségével. Köztük sok nagyon különleges is helyet kapott, mint például a vers illusztrációkat felvonultató sorozatok. Ugyanakkor e tárlat is jól mutatja, hogy bár Petőfi életében fontos szerepet játszott Kecskemét, erről csak nagyon kevés képeslap készült. Hozzátette, sajnos a város sosem hangsúlyozta a Petőfivel való kapcsolatát, holott rövidke, 26 évet kitevő életéből arányaiban a legtöbbet Kecskeméten töltötte.

A város sosem élt annak lehetőségével, hogy ezt kihasználja, és a Kárpát-medence egyik legnagyobb Petőfi emlékhelyévé váljon.

Miért fontos Kecskemétnek Petőfi? Ezt öt pontban foglalta össze a történész, miközben több tévhitet is eloszlatott. Az elemi iskolát Kecskeméten végezte. 1828/29-es tanévben kezdte meg tanulmányait az evangélikus elemi iskolában, és elvégezte mind a három évet. Tévhit, hogy az apja a harmadik év végén kivette, hiszen akkoriban három évig tartott az elemi iskola, tehát egyszerűen csak befejezte.

1843. január 15. és április 7. között a városban tartózkodott mint vándorszínész, a mai Malom Központ helyén álló Korona színházban játszott. Több nagy verse is ez idő alatt íródott, de a későbbi műveiben is gyakran visszautal kecskeméti élményeire. Petőfinek köszönhetjük a „hírös város” kifejezést is, melyet a mindennapokban használunk, sőt számos helyi cég a nevében viseli.

Petőfihez rokoni és baráti szálakkal kötődő egykori családok leszármazottai ma is a városban élnek, példaként említhetjük a Hrúz vagy a Gyenes családot, de Jókai Mórt és a nyomdász Szilády Károlyt is.