Kényszerszünet után újra lesz bábszínház

A koronavírus-járvány – sok más programhoz hasonlóan – a gyermekműsorok megtartását is felülírta, így féléves kényszerszünetet tartott a népszerű Családi Bábszínház-sorozat. E hét szombaton azonban újra kitárja kapuit, és megkezdi 2020/21-es évadát.

A Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban a Családi Bábszínház hosszú évek óta nagyon népszerű a kisgyermekes családok körében. Minden évadban mesék sokasága várta a kicsiket, akik a bábos előadások után tartott kézműves-foglalkozásokon a mesékhez kapcsolódóan apró játékokat is készíthettek szüleik segítségével.

Csizmadia Ilonától, az ifjú­sági otthon munkatársától megtudtuk, bíznak abban, hogy folytatódhat a bábos rendezvénysorozatuk, az egészségügyi szabályok betartásával, limitált létszám mellett. A tervek szerint október és április között hét bábos előadással készülnek. A foglalkozásokat hároméves kortól ajánlják.

Szombaton 16 órakor kezdődik a Családi Bábszínház, ahol elsőként A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét láthatják az érdeklődők, Szirtes Józsefné Ancsa néni bábosjátszóház-vezető, Mészáros Vincéné-díjas bábos előadásában. A mese ráhangoló játékkal indul, és egy meglepetés mesével is készülnek. Az előadást bábkészítés zárja, egy kis szülői segítséggel, mindenki elkészítheti a saját kis kakaskáját. A kakasoknak kukorékoló versenyt is rendeznek, a legügyesebbek félkrajcárt nyerhetnek. A program részeként a gyerekek a Szivárvány játéktár játékait is kipróbál­hatják.

A novemberi Családi Bábszínház meséje A kecske­gidák meg a farkas lesz, a decemberié pedig A didergő király.