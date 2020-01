Kenyeres Dénes újabb könyvben idézi meg a katonai múltat

Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes 18. könyvét ismerhette meg a közönség kedden délután a Katona József megyei könyvtárban.

A rendezvényen elsőként a könyvtár munkatársa köszöntötte a résztvevőket, majd mint az egyik legtermékenyebb írót mutatta be Kenyeres Dénest. A közönség soraiban a szerző barátai, ismerősei, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai és az 1956 Magyar Nemzetőrség területi szervezetének tagjai foglaltak helyet. Az író legújabb kötete a Válogatott cikkeim, interjúim, tanulmányaim és nyilvános beszédeim címet kapta, melyből több példányt is kitettek az asztalra. Emellett azonban a többi 17 kötetét is magával hozta a szerző.

– Elég régóta forgatom a tollat – mondta Kenyeres Dénes. – Gyermekkorom óta könyvbarát vagyok, mindig is gyűjtöttem a könyveket. A pályaválasztás során a könyvektől egy elég távol eső szakmát választottam, a katonaságot, de az olvasásról és az írásról sosem mondtam le. Mivel a katonaság egy elég zárt közösség volt, a rendszerváltás előtt mindenhez parancsnoki engedély kellett. Így leginkább csak az íróasztalomnak írtam. A rendszerváltás után nyíltak meg a lehetőségek – tette hozzá.

Kenyeres Dénes első cikke 1969-ben jelent meg a Néphadsereg újságban, melyet újabbak követtek a különböző lapokban. A Petőfi Népé­nek 17 éven át volt külső munkatársa. Elsősorban katonai témákat érintettek írásai, de volt, hogy a nyaralásáról osztotta meg élményeit. Ott volt Barguzinban, a vélt Petőfi-csontok feltárásánál is, mely mély nyomott hagyott benne.

Legújabb könyvében, a Válogatott cikkeim, interjúim, tanulmányaim és nyilvános beszédeim című kötetben az elmúlt évtizedekből többek között 168 cikk és 40 interjú olvasható, szinte valamennyi katonai témakört érintett. A legtöbb cikk egykoron a Petőfi Népében volt olvasható.

– Az évek alatt nagyon sok izgalmas témát érintettem, különösen a rendszerváltás után, amikor mindenre kíváncsiak voltak az emberek. Az írásaimon keresztül bemutattam a hadsereg beleegyezésével, hogy mi is pontosan a hadsereg rendeltetése. Írtam például arról, mi a NATO feladata, milyen kiküldetések vannak, mit csinálnak nálunk a külföldi katonák, egy katona hogyan utazhat külföldre, mekkora járandóságokat kaptak, felelevenítettem a katonai eskü történetét. Nagyon sok cikkem született a különböző katonai repülő- és helikoptertípusokról. Büszke vagyok arra, hogy egyszer Keleti György akkori honvédelmi miniszterrel interjút készíthettem és találkoztam V. Harald norvég királlyal is – részletezte.

Kenyeres Dénes régóta tagja és néhány éve elnöke is a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek, melynek keretében nagyon sok veterán katona történetét megismerhette.

– A könyvben olvasható cikkek, interjúk segítségével a magyar repüléstörténet is megismerhető. Nagyon sok történelmi személyt is érintenek írásaim, mint Petőfit, Sisit, Szent-Györgyi Albertet, Vak Bottyánt, Munkácsyt vagy éppen Bem apót. Több interjú olvasható veterán katonákkal is. Például volt közöttük tábornoki szabó, az utolsó kecskeméti huszár, több hadifogoly és egy katonazenész, Szeverényi István, aki 96 éves és még ma is tartom vele a kapcsolatot – jegyezte meg.

Kenyeres Dénes a könyvbemutató végén elmondta, vélhetően ez a kötet volt az utolsó könyve, már csak kisebb tanulmányokat szeretne írni.