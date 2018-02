Kedden Jánoshalmára érkezik az Arany-busz

A Petőfi Irodalmi Múzeumban tavaly májusban nyílt a 200 éve született Arany János előtt tisztelgő reprezentatív kiállítás.

Február 20-án a jánoshalmi Szent Anna Katolikus Iskola előtti parkolóban látogathatják ingyen a kiállítást az érdeklődők. Az egyedi látványvilágú tárlat versek, képek, különféle dokumentumok és relikviamásolatok segítségével mutatja be Arany János életművét, kapcsolatait, költészetének máig ható jelentőségét. A buszba manuális játékokat és digitális eszközöket is beépítettek, melyek nem csupán szórakoztató élményt nyújtanak, de mélyebb tudást is közvetítenek.