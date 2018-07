Kecskeméten próbál a Nemzeti Ifjúsági Kórus

A zenei tanulmányokat folytatók mellett vegyész, ápolónő és építészhallgató is megtalálható a most megalakult Nemzeti Ifjúsági Kórus tagjai között. A tehetséges fiatalok a héten kezdték el a közös próbákat Kecskeméten, a Granada hotelben.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A 62 fős kórus jövő héten turnéra indul, az ötnapos fellépéssorozat alatt öt koncertet ad Keszthelyen, Bécsben, Galántán, Budapesten, illetve Kecskeméten. A közönség jövő pénteken 20 órakor Kecskeméten, a Nagytemplomban hallhatja a kórust a Kodály Fesztivál zárásaként.

A Nemzeti Ifjúsági Kórus 2018 májusában alakult a Kodály-emlékév alkalmából. Az együttes rendkívül sokszínű: az 53 magyar mellett kilencen a határon túlról érkeztek, Erdélyből, Vajdaságból, Felvidékről és Kárpátaljáról. A tagok zömében zenei tanulmányukat folytató hallgatók, de többen egészen más területen tanulnak vagy dolgoznak, például ápolónő, vegyész- és építészhallgató, tervezőgrafikus, IT menedzser és gazdálkodó is színesíti a csapatot.

A kórusról és az éppen folyó szakmai munkáról csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót a helyszínen.

– Szívügyünk ez a kórus. A Kodály Évhez kapcsolódóan a legszebb feladataink egyike, hogy ez a kórust sikerült megalapítani, melyet szeretnénk hosszú távon is működtetni – hangsúlyozta dr. Vigh Andrea, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szakmai munkát két karnagy, Erdei Péter és dr. Nemes László vezeti.

– Mindenki nagyon keményen dolgozik – mondta Erdei Péter Liszt- és Bartók-Pásztory díjas karnagy. – Ezeknek a fiataloknak – akik egészen különböző helyekről és életkörülmények közül érkeztek – a kórus kiváló alkalmat nyújt arra, hogy megtanulják egymást elfogadni, egymáshoz alkalmazkodni a közös cél érdekében. Nagyon rövid idő alatt kell úgy összecsiszolódniuk, hogy az eredmény egy magas szintű produkció legyen, de közben életre szóló élményeket is szerezhetnek. A világ számos országában működik Nemzeti Ifjúsági Kórus. Negyven éve erről álmodozom, végre teljesül – árulta el Erdei Péter.

A felkészülés hetében a hétköznapokon kétszer háromórányi, szombaton és vasárnap egy háromórás próba szerepel a programban, ami kemény munkát jelent az énekesek számára. Szükség is van ennyi időre, hiszen a repertoárban két ősbemutató is helyet kapott, amelyekkel most találkoztak először a kórustagok is.

– Orbán György az idősebb zeneszerző-generációt képviseli, Varga Judit a széles műfaji skálán mozgó fiatalabb nemzedékhez tartozik, műveik a kortárs zene két irányzatát mutatják be – jellemezte az új műveket dr. Nemes László Norbert Bartók-Pásztory díjas karnagy, a kecskeméti Kodály Intézet igazgatója. – A kórus Kodály Zoltán művei mellett nagy hangsúlyt helyez a kortárs magyar szerzők megszólaltatására is, így elhangzik majd Bella Máté, Kocsár Miklós és Vajda János egy-egy műve is.