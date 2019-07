Kecskeméten mutatja be új műsorát a Nemzeti Ifjúsági Kórus

Egy év után ismét fellép a Nemzeti Ifjúsági Kórus, amely 2018-ban, a Kodály-emlékév alkalmával alakult meg Kodály Zoltánné fővédnökségével. A kórus elsőként a Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztiválon mutatja be idei műsorát, július 24-én este 8 órától a Piarista templomban.

Az idei nyári programban itthon egy kecskeméti és egy budapesti koncert szerepel, augusztus végén pedig a kórus részt vesz a Brit Kóruskarnagyok Országos Szövetségének konferenciáján, Birminghamben. A Nemzeti Ifjúsági Kórus szakmai hátterét a kodályi örökség jegyében idén is a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete adja.

A Nemzeti Ifjúsági Kórusba 2018-ban a Kárpát-medence minden részéből érkeztek fiatalok. Az énekeseket a beküldött felvételek, illetve egy budapesti és egy kecskeméti meghallgatás alapján választotta ki a két szakmai vezető, Erdei Péter, érdemes művész, Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas karnagy, valamint Nemes László Norbert, Bartók-Pásztory-díjas karnagy. A zenei tanulmányokat folytatók vagy már zenei végzettséggel rendelkezők mellett bekerült a kórusba pl. építész- és vegyészhallgató, IT-menedzser, ipari termék- és formatervező, gazdálkodó. A 62 kórustag és a két karnagy tavaly nyáron egyhetes intenzív munkával készült az öt koncertből álló turnéra, amelynek során Keszthely, Bécs, Galánta, Budapest és Kecskemét közönségének mutatkoztak be óriási sikerrel.

A Nemzeti Ifjúsági Kórus 2019-ben meghívást kapott a Brit Kóruskarnagyok Szövetségének országos konferenciájára, ahol nemcsak a műsorát mutatja be, hanem a karnagyok vezetésével egy workshop keretében ízelítőt ad a brit szakembereknek a felkészülési munkáról, a próbafolyamatról is. Idén is érkeztek Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is énekesek. A tavalyinál kisebb létszámú együttesnek két rövid, de intenzív próbaidőszakra van idén lehetősége.

A júliusi négynapos felkészülés után a kórus elsőként a Kecskeméti Kodály Művészeti Fesztiválon mutatja be idei műsorát, július 24-én este 8 órától a Piarista templomban, majd az elutazás előtt két nap felkészülés után, augusztus 21-én a Pesti Vigadóban hallhatja a közönség az együttest.

A nyári koncerteken Bárdos Lajos, Kodály Zoltán és Bartók Béla művei mellett kiváló kortárs magyar szerzők darabjai csendülnek fel, így hallhatók lesznek Bella Máté, Csemiczky Miklós, Kocsár Miklós, Orbán György, Vajda János és Varga Judit művei.