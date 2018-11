Kaviárral búcsúznak a kiskőrösi színészek

Ha Petőfi-szilveszter, akkor az óév utolsó napján fellép a Szilveszter Társulat a kiskőrösi művelődési házban. Supka Éva főrendezőt kérdeztük.

– Milyen darabbal rukkolnak elő?

– Csiky Gergely Kaviár című bohózatát mutatjuk be. A darabban mindenki szerepet kap a társulatból, sőt még két új tagot is köszönthetünk.

– Mikor kezdtek próbálni, kik a szereplők?

– Szeptember végén kezdtük a próbákat, az egész csapat szerepel. A főszerepeket Suba Sándor és Répási Imre játsszák, de komoly felelőssége van a többieknek is: Hunyadi Edit, Sutus Anna, Bácsi Melinda, Sinkó Nati, Kovács Márti, Szappanos Emese, Csővári Zsombor, Györk Tamás, Csatai Gábor, illetve Bácsi Csaba, Györk Ernő, Szemkeő Péter, Bobek Tamás, Kiss Gábor és jómagam.

– Miről szól a darab?

– Vidám, könnyed, egy házasságát kicsit felfrissíteni szándékozó patikárius körül forog a történet, aki kirúgna a hámból a fővárosba utazva, de minden balul sül el. Miközben bonyolódnak a szerelmi szálak a hajóskapitány körül is, akinek erényeit három nővér vizsgálja, mert nem mindegy, hogy kihez adják a háromféle nevelési stílusban növekedett unokahúgukat. A kecskeméti Katona József Színházból az idén is kapunk jelmezeket, de ezúttal varratunk új ruhákat magunknak, hogy egy kicsit frissítsük a repertoárt. A segítőink, ahogy lenni szokott, főként Kunhegyesi Feró, Gyalog Attila és az ő barátaik. Prepszent István régiségkereskedőtől is hozunk pár holmit.

– Hány előadás van már lekötve?

– Szilveszterkor kettő és január első hetében kettő biztosan, de lehet, hogy három. Január 18-án Soltvadkertre megyünk vele és tárgyalásban vagyunk a kecskeméti Katona József Színházzal, a kamarában bemutatjuk, talán tavasszal a darabot.

– Eddig melyik volt a legsikeresebb bemutatójuk?

– A szilveszteri darabok közül bármennyire is ismertnek tűnt, de a Lúdas Matyi, hiszen azt 14-szer adtuk elő, de a tavalyi Jó hazafiak is vitte a prímet.Ha viszont összességében nézem, akkor a Házasságlevél, azt is 14-szer adtuk elő, vidéken is sok helyen, és nagyon szeretjük mi is játszani.

