Katonáink zenével hívják fel a figyelmet arra, hogy csak együtt megy

Fankadeli Csak együtt megy című lelkesítő zenéjére forgattak új klipet honvédeink, akik ezzel az összetartás fontosságára hívják fel a figyelmet a nehéz időkben. A klip vadonatúj, a premier kedden volt.

Gáldonyi Sándor százados, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Kecskeméti Irodája megbízott vezetőjének támadt az ötlete, hogy a jelenlegi, nehézségekkel teli időszakban erőt adjanak az emberek számára és bemutassák azt az áldozatos munkát, amit a mindennapokban, és különösen e vészterhes időkben nyújtanak honvédjeink.

Erre kiváló alapot biztosított a szintén kecskeméti, ismert énekes-dalszerző, Fankadeli Csak együtt megy című népszerű száma, így felkérték az alkotót az együttműködésre. A dalhoz aztán új klipet forgattak a katonákkal, így készült el vadonatúj, aktuális, és összefogásra buzdító „A hazáért” alcímet viselő változata.

A Kecskeméten született gondolat igazán nagy lélegzetű kezdeményezéssé nőtte ki magát, végigsöpört az ország honvédjei között, a repülőbázis katonái mellett számos, az ország több pontján szolgáló alakulat csatlakozott az ötlet megvalósításához, még missziós területről is és az egyes alakulatok a különböző helyszíneken leforgatták a maguk klip-részletét, amit aztán ismét Kecskeméten forrasztott egybe a kecskeméti zenész.

Kőházy Ferenc, vagyis Fankadeli a baon.hu-nak elmondta, hogy néhány hete kapta a nagyon megtisztelő megkeresést a Magyar Honvédségtől, melynek eredményeképpen elkészült a Csak együtt megy című dal „A hazáért” klipváltozata.

– Látszólag fél lábbal már kinn vagyunk a járvány okozta helyzetből, de ezt inkább csak az elménk szeretné: így küzd a bezártsággal. Így e képsorok is fél lábbal emléket állítanak az elmúlt hónap eseményeinek, fél lábbal pedig buzdítanak egymás további kölcsönös segítésére. Egy kisebb könyvet tudnék írni arról, amit az elmúlt hónap kiváltott belőlem, figyelvén a világot, de ettől mindenkit megkímélek. Sokan, ha a honvédségre gondolnak, fegyvereket látnak maguk előtt, pedig a katonák között a tűzoltótól kezdve, a fogorvoson keresztül a legelképesztőbb feladatokra specializálódott szakemberig, mindenféle embert találhatunk. A klip elsődleges célja a tiszteletadás volt katonáink előtt, de engem ismervén, talán senki nem csodálkozik rajta, hogy úgy próbáltam meg összevágni a képsorokat, hogy elrejtsem benne ennek az imént említett sokszínűségnek és sokrétűségnek jelenségét. Talán egy apró érdekesség még, hogy a fiaim is szerepelnek a videóban. Nagyon sokan segítettek a képsorok elkészítésében, talán átérezhető, hogy igazán sok munka fekszik e négy percben. A segítők felsorolása szinte lehetetlen lenne, ezért ha megengeditek, csak e sorokon keresztül egyben, mindenki előtt földig hajolva köszönném meg, aki bármit is hozzátett e kezdeményezéshez – mondta Kőházy Ferenc, Fankadeli.